Les preuves d’un arbitrage pro-Real ont fuité

Alors que le Real Madrid se plaint régulièrement de l’arbitrage en Espagne, la presse catalane a remis les pendules à l'heure. Les statistiques montrent que les Merengue s’en sortent bien. Ou du moins beaucoup mieux que le FC Barcelone.

Pas de trêve pour les polémiques en Espagne. Même en pleine période de matchs internationaux, les médias locaux ressentent le besoin d’alimenter les tensions autour des arbitres. C’est cette fois la presse catalane qui entretient les hostilités. Alors que le Real Madrid se plaint régulièrement de l’arbitrage, notamment en référence à l’affaire Negreira, l’ancien responsable des arbitres espagnols accusé de corruption, Mundo Deportivo relaye des statistiques afin de prouver l’existence de décisions favorables à la Maison Blanche.

On apprend par exemple que le Real Madrid est l’équipe qui a obtenu le plus de fautes cette saison en Liga (171). A l’inverse, le Barça est la deuxième formation ayant subi le moins de fautes (122). Seule la Real Sociedad (113) a subi un nombre inférieur d’interventions illicites par rapport aux Blaugrana. Mais ce n’est pas tout. Le quotidien catalan souligne la stat selon laquelle le Real Madrid est l’équipe qui commet le moins de fautes (102). Et là encore, le chiffre contraste avec celui du Barça, 15e de ce classement avec un total de 130 fautes commises.

Des stats accablantes pour Yamal

Quant à la partie individuelle de cette petite enquête, celle-ci désigne Jude Bellingham comme le joueur ayant subi le plus de fautes (31). Dans le top 50 apparaissent également ses coéquipiers Kylian Mbappé (23), Vinicius Junior (23) et Arda Güler (21). Vous vous en doutez, ce classement fait apparaître beaucoup moins de Barcelonais. Malgré son style de jeu, Lamine Yamal (20) n’est que 13e et représente le seul Blaugrana parmi les 50 premiers. Rien à voir avec le top 50 des joueurs qui ont commis le plus de fautes où l’on retrouve trois joueurs du Barça avec Fermin Lopez (16), Lamine Yamal (13) et Xavi Espart (13), contre zéro pour le Real Madrid. Il n’en fallait pas plus pour que Mundo Deportivo en tire des conclusions.