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CdM 2026 : Le Mexique sous pression face à l'Afrique du Sud

Mondial 202609 juin , 22:38
parFoot01 avec Reuters
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Le Mexique entamera jeudi sa Coupe du monde à domicile face à l'Afrique du Sud, sous la pression d'offrir aux supporters le début victorieux qu'ils attendent à l'Estadio Azteca, où le tournoi fait son retour pour la troisième fois.
Ce match du groupe A marque le retour sur la scène de la Coupe du monde de ce stade emblématique qui a accueilli des rencontres en 1970 et 1986, tout en ravivant les souvenirs du match d'ouverture de la Coupe du monde 2010, lorsque l'Afrique du Sud avait tenu le Mexique en échec (1-1) à Johannesburg.
Cette fois-ci, les hôtes arrivent en tant que favoris incontestés et savent qu'une victoire pourrait s'avérer cruciale pour leurs espoirs de terminer en tête d'un groupe qui comprend également la Corée du Sud et la République tchèque.
Le Mexique reste sur huit matches sans défaite, égalant ainsi sa plus longue série d’invincibilité à l’approche d’une Coupe du monde, ce qui donne un regain de confiance à l’équipe de Javier Aguirre avant le tournoi.
L'ambiance s'annonce festive, avec plus de 80 000 supporters qui rempliront l'Azteca rénové pour le premier match de ce tournoi élargi à 48 équipes, mais l'événement exercera une pression particulière sur une équipe censée tirer pleinement parti de son avantage à domicile.
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L'Afrique du Sud, quant à elle, fait son retour en Coupe du monde pour la première fois depuis qu'elle a accueilli le tournoi en 2010, et l'entraîneur Hugo Broos estime que son équipe, composée en grande partie de joueurs évoluant dans le championnat national, peut surprendre des adversaires mieux cotés.
Le Belge, qui avait affronté le Mexique lors de la Coupe du monde 1986, a reconnu le défi que représente l'ambiance de la journée d'ouverture, mais a déclaré que ses joueurs devaient rester concentrés.
"Pour nous, ce sera une expérience fantastique", a-t-il déclaré. "Il est très important que nous nous en tenions à notre plan de jeu et que nous ne prêtions pas attention à ce qui se passe dans les tribunes."
Les préparatifs de l’Afrique du Sud ont été perturbés par des problèmes de visa qui ont retardé l’arrivée de plusieurs membres de la délégation, leur faisant perdre un temps précieux pour s’acclimater aux conditions du centre du Mexique.
Pourtant, l’équipe d'Hugo Broos est sortie d’une campagne de qualification difficile et espère contrarier une nouvelle fois les hôtes, 16 ans après avoir obtenu le match nul lors du dernier match d’ouverture de Coupe du monde opposant les deux nations.
Pour le Mexique, cependant, tout résultat inférieur à trois points serait considéré comme un revers précoce dans un tournoi où il espère enfin réaliser une percée sur son propre terrain.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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