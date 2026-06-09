CdM 2026 : Le Mexique sous pression face à l'Afrique du Sud

Le Mexique entamera jeudi sa Coupe du monde à domicile face à l'Afrique du Sud, sous la pression d'offrir aux supporters le début victorieux qu'ils attendent à l'Estadio Azteca, où le tournoi fait son retour pour la troisième fois.

Ce match du groupe A marque le retour sur la scène de la Coupe du monde de ce stade emblématique qui a accueilli des rencontres en 1970 et 1986, tout en ravivant les souvenirs du match d'ouverture de la Coupe du monde 2010, lorsque l'Afrique du Sud avait tenu le Mexique en échec (1-1) à Johannesburg.

Cette fois-ci, les hôtes arrivent en tant que favoris incontestés et savent qu'une victoire pourrait s'avérer cruciale pour leurs espoirs de terminer en tête d'un groupe qui comprend également la Corée du Sud et la République tchèque.

Le Mexique reste sur huit matches sans défaite, égalant ainsi sa plus longue série d’invincibilité à l’approche d’une Coupe du monde, ce qui donne un regain de confiance à l’équipe de Javier Aguirre avant le tournoi.

L'ambiance s'annonce festive, avec plus de 80 000 supporters qui rempliront l'Azteca rénové pour le premier match de ce tournoi élargi à 48 équipes, mais l'événement exercera une pression particulière sur une équipe censée tirer pleinement parti de son avantage à domicile.

L'Afrique du Sud, quant à elle, fait son retour en Coupe du monde pour la première fois depuis qu'elle a accueilli le tournoi en 2010, et l'entraîneur Hugo Broos estime que son équipe, composée en grande partie de joueurs évoluant dans le championnat national, peut surprendre des adversaires mieux cotés.

Le Belge, qui avait affronté le Mexique lors de la Coupe du monde 1986, a reconnu le défi que représente l'ambiance de la journée d'ouverture, mais a déclaré que ses joueurs devaient rester concentrés.

"Pour nous, ce sera une expérience fantastique", a-t-il déclaré. "Il est très important que nous nous en tenions à notre plan de jeu et que nous ne prêtions pas attention à ce qui se passe dans les tribunes."

Les préparatifs de l’Afrique du Sud ont été perturbés par des problèmes de visa qui ont retardé l’arrivée de plusieurs membres de la délégation, leur faisant perdre un temps précieux pour s’acclimater aux conditions du centre du Mexique.

Pourtant, l’équipe d'Hugo Broos est sortie d’une campagne de qualification difficile et espère contrarier une nouvelle fois les hôtes, 16 ans après avoir obtenu le match nul lors du dernier match d’ouverture de Coupe du monde opposant les deux nations.

Pour le Mexique, cependant, tout résultat inférieur à trois points serait considéré comme un revers précoce dans un tournoi où il espère enfin réaliser une percée sur son propre terrain.