Officiel : José Mourinho signe au Real Madrid pour 15 ME

Lorenzi volé à Nice, l'OM condamné à payer cher

Mais tu va pas la fermer un peu?? «On a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister. Le contrat était signé. 15 jours après, il m’appelle et demande à me voir. Je lisais la presse et j’ai compris que l’OM était revenu sur le sujet»