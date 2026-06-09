L’OL reprend l’entrainement dans 20 jours

La rentrée approche doucement pour les joueurs de l’Olympique Lyonnais, qui savent qu’ils auront un été bien chargé avec les tours préliminaires de la Ligue des Champions.

Sur ses réseaux officiels, l’OL a dévoilé son programme de reprise. Les joueurs ont rendez-vous avec Paulo Fonseca et son staff dès le 29 juin, avec une reprise de l’entrainement à Lyon. Ce sera ensuite un programme concocté de plusieurs matchs amicaux, souvent dans la région. Le premier gros stage aura lieu en Allemagne du 19 au 24 juillet, au Campus Adidas, l’équipementier du club rhodanienne.