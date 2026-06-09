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L’OL reprend l’entrainement dans 20 jours

OL09 juin , 22:02
parGuillaume Conte
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La rentrée approche doucement pour les joueurs de l’Olympique Lyonnais, qui savent qu’ils auront un été bien chargé avec les tours préliminaires de la Ligue des Champions.
Sur ses réseaux officiels, l’OL a dévoilé son programme de reprise. Les joueurs ont rendez-vous avec Paulo Fonseca et son staff dès le 29 juin, avec une reprise de l’entrainement à Lyon. Ce sera ensuite un programme concocté de plusieurs matchs amicaux, souvent dans la région. Le premier gros stage aura lieu en Allemagne du 19 au 24 juillet, au Campus Adidas, l’équipementier du club rhodanienne.
« La saison des Lyonnais débutera le 4 ou 5 août par le 3ème tour de qualification de la Ligue des Champions (tirage au sort le 20 juillet). La Ligue 1 reprendra, quant à elle, le week-end du 23 août », prévient l’OL. Cela permet de rappeler que, en cette saison de Coupe du monde, le championnat de France reprendra en effet plus tardivement que d’habitude.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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