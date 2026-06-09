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Fem : La France souffre mais ira au Mondial 2027

Equipe de France09 juin , 22:55
parGuillaume Conte
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Parcours peu glorieux pour la France mais qualification pour la Coupe du monde en poche.
Les Bleues iront au Brésil et n’auront pas besoin de passer par les barrages après avoir arraché la première place de leur groupe. Ce mardi soir à Grenoble, les Tricolores ont encore une fois été en grande difficulté face à l’Irlande, s’imposant 1-0 sur un magnifique but de Malard (1-0, 40e). Réduite à 10 en fin de rencontre, les Français ont obtenu une victoire 1-0 qui leur permet de conserver la première place du groupe.
Cela avec deux points d’avance sur les Pays-Bas, qui ont battu la Pologne 3-1 dans le même temps. De quoi donner des gros regrets aux Néerlandaises, qui avaient la première place entre les pieds à deux journées de la fin, mais ont perdu en Irlande à l’avant-dernière journée. 
La France sera donc au rendez-vous de la Coupe du monde 2027 au Brésil, dans un an. Une compétition qui regroupera 32 équipes. 

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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