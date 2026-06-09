Fem : La France souffre mais ira au Mondial 2027

Parcours peu glorieux pour la France mais qualification pour la Coupe du monde en poche.

Les Bleues iront au Brésil et n’auront pas besoin de passer par les barrages après avoir arraché la première place de leur groupe. Ce mardi soir à Grenoble, les Tricolores ont encore une fois été en grande difficulté face à l’Irlande, s’imposant 1-0 sur un magnifique but de Malard (1-0, 40e). Réduite à 10 en fin de rencontre, les Français ont obtenu une victoire 1-0 qui leur permet de conserver la première place du groupe.

Cela avec deux points d’avance sur les Pays-Bas, qui ont battu la Pologne 3-1 dans le même temps. De quoi donner des gros regrets aux Néerlandaises, qui avaient la première place entre les pieds à deux journées de la fin, mais ont perdu en Irlande à l’avant-dernière journée.

La France sera donc au rendez-vous de la Coupe du monde 2027 au Brésil, dans un an. Une compétition qui regroupera 32 équipes.