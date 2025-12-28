ICONSPORT_272051_0108
Eduardo Camavinga

Mercato : Liverpool veut un Français à 70 ME, ce n'est pas Barcola

Mercato28 déc. , 22:00
parAlexis Rose
1
Avec l’objectif d’étoffer son milieu de terrain en vue de la deuxième partie de saison, Liverpool a coché le nom d’Eduardo Camavinga. Mais pas sûr que cela soit au goût du Real Madrid, qui compte bien sur l’international français.
Bien mal embarqué jusqu’à la fin du mois de novembre, Liverpool a réussi à bien renverser la tendance en décembre. Grâce à quatre victoires de suite, les Reds sont remontés au classement de la Ligue des Champions, tout en s’installant confortablement dans le Top 4 de la Premier League. Malgré un retard de dix points sur le leader, Arsenal, le Liverpool d’Arne Slot a redressé la barre. Ce qui ne satisfait toutefois pas pleinement l'entraîneur néerlandais, qui sait que son effectif aura besoin de renforts lors du prochain mercato hivernal.

Lire aussi

Real : Camavinga à Liverpool, accord trouvé pour un prix énormeReal : Camavinga à Liverpool, accord trouvé pour un prix énorme
Parmi les secteurs identifiés par les Reds, le milieu de terrain est particulièrement ciblé. Et d’après les informations du site espagnol Fichajes, Liverpool rêve de recruter Eduardo Camavinga. Une offre de 70 millions d’euros aurait même été proposée par les Reds pour tenter de faire craquer le Real Madrid.

Liverpool rêve de Camavinga, le Real met son véto

En quête d’un milieu de terrain polyvalent capable de concurrencer Ryan Gravenberch pour une place de titulaire et d'évoluer à d'autres postes, le club de la Mersey suit depuis longtemps Camavinga. Évoluant au milieu mais aussi en tant que latéral gauche, le joueur de 23 ans possède bien entendu toutes les qualités pour réussir en Angleterre. Mais à l’heure actuelle, ce transfert a peu de chances de voir le jour. Car même si Liverpool est prêt à casser sa tirelire pour faire venir l’international français, les Merengues n’ont clairement pas l’intention de lâcher l’ancien Rennais en cours de saison.
Pas considéré comme un titulaire indiscutable par Xabi Alonso, Camavinga reste quand même un élément essentiel du Real sur le long terme. Autant dire que le Français ne bougera pas en janvier, sauf si une offre exceptionnelle arrive sur la table de Florentino Pérez et si le joueur a envie de partir, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment, surtout à quelques mois de la Coupe du Monde 2026.
E. Camavinga

E. Camavinga

AngolaAngola Âge 23 Milieu

UEFA Nations League

Matchs5
Buts1
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs12
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
psg zabarnyi arrive le coup de sang de marquinhos iconsport 264459 0086 396542
PSG

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

CAN
CAN 2025

CAN 2025 : La Côte d’Ivoire et le Cameroun se neutralisent

ICONSPORT_280052_0003
CAN 2025

Programme TV complet et résultats de la CAN 2025

Martinez Inter
Serie A

Serie A : L’Inter ne lâche pas son fauteuil de leader

Fil Info

28 déc. , 23:00
PSG : Marquinhos prend une décision radicale
28 déc. , 22:55
CAN 2025 : La Côte d’Ivoire et le Cameroun se neutralisent
28 déc. , 22:55
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
28 déc. , 22:37
Serie A : L’Inter ne lâche pas son fauteuil de leader
28 déc. , 22:30
FCN : Zakaria Aboukhlal, le gros coup des Canaris ?
28 déc. , 21:30
Sunderland fait ses courses en L1, des grosses surprises à 80 ME
28 déc. , 21:00
Transfert à 10 ME, l'OM a déjà perdu
28 déc. , 20:30
Le Real en a marre de se faire arnaquer

Derniers commentaires

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

J’aime ce joueur… et je suis lyonnais.

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Avant on pouvait les ignorer, mais maintenant même s'ils sont signalés, il ne se passe rien.Ça ne donne pas envie de venir de faire des commentaires. Heureusement on peut aussi croiser des personnes comme toi. Suffisamment intelligente pour dépasser les rivalités de clubs. Avec qui on peut discuter. Je te remercie pour tes vœux. Je te souhaite également une très bonne année Doug. Mais j'espère bien te revoir sur ce site ;)

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Inter-Psg match acheté

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Du vrai football ? Avec le nombre d'erreurs d'arbitrage (la main de Maradona ou celle de Vatta avec Benfica face a l'OM en 90?). La corruption à l'époque (affaire OM-VA)... Tu trouves ça mieux? 🤣

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Oui, mais franchement, qui se souvient ou qui ça intéresse que l'Uruguay ait gagné les 2 premières coupes du monde ? Alors que tout le monde se souvient du Brésil vainqueur de Pelé ou Maradona... CQFD 😂🤣😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading