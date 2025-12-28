Mercato : Liverpool veut un Français à 70 ME, ce n'est pas Barcola

J’aime ce joueur… et je suis lyonnais.
Avant on pouvait les ignorer, mais maintenant même s'ils sont signalés, il ne se passe rien.Ça ne donne pas envie de venir de faire des commentaires. Heureusement on peut aussi croiser des personnes comme toi. Suffisamment intelligente pour dépasser les rivalités de clubs. Avec qui on peut discuter. Je te remercie pour tes vœux. Je te souhaite également une très bonne année Doug. Mais j'espère bien te revoir sur ce site ;)
Inter-Psg match acheté
Du vrai football ? Avec le nombre d'erreurs d'arbitrage (la main de Maradona ou celle de Vatta avec Benfica face a l'OM en 90?). La corruption à l'époque (affaire OM-VA)... Tu trouves ça mieux? 🤣
Oui, mais franchement, qui se souvient ou qui ça intéresse que l'Uruguay ait gagné les 2 premières coupes du monde ? Alors que tout le monde se souvient du Brésil vainqueur de Pelé ou Maradona... CQFD 😂🤣😂
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🚨 Liverpool are set to table a £52M bid for Real Madrid's France midfielder Eduardo Camavinga. The 23-year old has only played around 30% of the minutes in the league under Xabi Alonso this season. (Source: @Caughtoffside)