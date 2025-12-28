Mercato : Liverpool veut un Français à 70 ME, ce n'est pas Barcola

Avec l’objectif d’étoffer son milieu de terrain en vue de la deuxième partie de saison, Liverpool a coché le nom d’Eduardo Camavinga. Mais pas sûr que cela soit au goût du Real Madrid, qui compte bien sur l’international français.

Bien mal embarqué jusqu’à la fin du mois de novembre, Liverpool a réussi à bien renverser la tendance en décembre. Grâce à quatre victoires de suite, les Reds sont remontés au classement de la Ligue des Champions, tout en s’installant confortablement dans le Top 4 de la Premier League . Malgré un retard de dix points sur le leader, Arsenal, le Liverpool d’Arne Slot a redressé la barre. Ce qui ne satisfait toutefois pas pleinement l'entraîneur néerlandais, qui sait que son effectif aura besoin de renforts lors du prochain mercato hivernal.

Parmi les secteurs identifiés par les Reds, le milieu de terrain est particulièrement ciblé. Et d’après les informations du site espagnol Fichajes , Liverpool rêve de recruter Eduardo Camavinga. Une offre de 70 millions d’euros aurait même été proposée par les Reds pour tenter de faire craquer le Real Madrid.

Liverpool rêve de Camavinga, le Real met son véto

En quête d’un milieu de terrain polyvalent capable de concurrencer Ryan Gravenberch pour une place de titulaire et d'évoluer à d'autres postes, le club de la Mersey suit depuis longtemps Camavinga. Évoluant au milieu mais aussi en tant que latéral gauche, le joueur de 23 ans possède bien entendu toutes les qualités pour réussir en Angleterre. Mais à l’heure actuelle, ce transfert a peu de chances de voir le jour. Car même si Liverpool est prêt à casser sa tirelire pour faire venir l’international français, les Merengues n’ont clairement pas l’intention de lâcher l’ancien Rennais en cours de saison.

Pas considéré comme un titulaire indiscutable par Xabi Alonso, Camavinga reste quand même un élément essentiel du Real sur le long terme. Autant dire que le Français ne bougera pas en janvier, sauf si une offre exceptionnelle arrive sur la table de Florentino Pérez et si le joueur a envie de partir, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment, surtout à quelques mois de la Coupe du Monde 2026.