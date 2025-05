Mercato ‍: Illan Meslier viré, la Ligue 1 débarque

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

C'est fini entre Illan Meslier et Leeds, qui ne souhaite pas garder son gardien français au-delà de cet été. Son avenir se dessine en France.

Ancien grand espoir du football français au poste de gardien de but, Illan Meslier n’a pas totalement réussi à s’imposer à Leeds, qui ne compte pas sur lui pour la saison prochaine. Malgré la remontée des Peacocks en Premier League, le portier français n’est plus considéré comme une option pour l’un des deux postes de gardien de but chez l’ancien club d’Eric Cantona. A 25 ans, le fait qu’il ait terminé la saison sur le banc de touche sur les sept derniers matchs indique bien la volonté de ses dirigeants de s’en séparer.

Trois clubs français aux renseignements

Selon la presse locale, l’idée est de vendre le Français dont la valeur marchande chute car elle était montée au-dessus de 22 millions d’euros il y a deux ans de cela. Désormais, pour une somme légèrement supérieure à 10 millions d’euros, le gardien forme à Lorient peut changer d’air. Leicester était un temps intéressé, mais la presse de Leeds affirme que son avenir pourrait bien être en France. Rennes, Toulouse et Nantes, en cas de descente et de départ de Lopes, sont sur les rangs et pourraient donner le ton à un avenir en Ligue 1 pour Meslier.