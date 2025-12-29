L'OM dénonce la trahison du Gabon avec Aubameyang

L’OM avait demandé au Gabon de prendre ses précautions avec Pierre-Emerick Aubameyang pendant la CAN. Mais le torchon brûle entre le sélectionneur gabonais Thierry Mouyouma et le club phocéen.

Blessé après le match contre l’AS Monaco, Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint ses coéquipiers du Gabon avec quelques jours de retard par rapport au début du rassemblement au Maroc. En effet, l’attaquant de l’OM a effectué quelques soins avec les médecins du club phocéen avant de rejoindre sa sélection. Les dirigeants marseillais ont transpiré en laissant filer leur attaquant de 36 ans pour disputer la CAN malgré sa blessure et ils n’ont pas été rassurés par la gestion du sélectionneur gabonais Thierry Mouyouma. Ce dernier a fait entrer Aubameyang après 30 minutes lors du premier match avant de le titulariser lors du second.

« La CAN est la troisième compétition au monde. Nous ne recevons des diktats de personne pour utiliser des joueurs qui sont nés dans le pays. Ca, c’est valable pour Marseille » avait notamment lancé le sélectionneur du Gabon. Des propos qui sont très mal passés du côté de l’OM, révolté par la gestion de Pierre-Emerick Aubameyang durant cette CAN comme le relaie le journaliste Sacha Nabet.

« Il est bon de savoir que l’OM était dans son bon droit de garder Aubameyang qui n’était pas remis à 100%, mais a fait le choix de s’entendre avec le staff médical du Gabon » explique notre confrère avant de poursuivre en révélant le deal que l’OM et la sélection gabonaise avaient passé. « Aubameyang ne devait pas jouer le premier match et rentrer au cours du second et un kiné de l’OM devait être envoyé au Maroc pour superviser le joueur. Résultat des courses, Auba est rentré à la 30e minute sur le premier match et titulaire sur le deuxième match. Le deal n’a donc pas été respecté » explique le journaliste sur X.

Lire aussi Le Gabon dézingue l'OM sur le cas Aubameyang