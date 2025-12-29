Guendouzi transféré, l'OM ne touchera rien

guendouzi vendu une fortune l om va rager iconsport 215463 0086 375608
Sous contrat avec la Lazio jusqu'en 2028, Mattéo Guendouzi est annoncé sur le départ lors de ce mercato d'hiver. Mais l'OM ne touchera rien sur ce transfert vers la Turquie.
En août 2023, lors du transfert de Mattéo Guendouzi vers le club romain, les dirigeants phocéens avaient obtenu 18 millions d'euros, bonus inclus, mais ils avaient également prévu une clause en cas de revente du milieu de terrain. Selon différentes sources, l'Olympique de Marseille touchera 10% sur une éventuelle plus-value réalisée par la Lazio. Mais, les dernières rumeurs qui circulent sur l'avenir du joueur formé au Paris Saint-Germain ne vont pas dans ce sens. Selon le compte spécialisé francophone sur le football turc, Mattéo Guendouzi devrait rejoindre Galatasaray durant ce mercato d'hiver. Le club stambouliote ne fait pas le forcing dans ce dossier, estimant que l'accord se trouvera facilement avec le club italien. Et si l'on en croit différents médias turcs, il est hors de question que Galatasaray se livre à une surenchère financière concernant le joueur français de 26 ans.
Le média turc Takvim précise que les dirigeants des deux clubs ont déjà entamé des discussions. Mais si la Lazio a d'abord réclamé 30 millions d'euros pour l'ancien joueur de l'OM, Galatasaray a rapidement ramené les responsables romains à la réalité. Si l'opération se fait, ce sera pour nettement moins. Et le moins que l'on puisse dire est que ces rumeurs ne font pas le bonheur des supporters de Galatasaray. Ces derniers avaient copieusement hué Mattéo Guendouzi lors d'un match d'Europa League contre Marseille, et quelques mois plus tard, ils s'en étaient également pris au joueur français lors d'un match amical face à la Lazio. Raison de ce mécontentement ? L'engagement total du milieu de terrain tricolore. Et c'est ce comportement qui désormais incite Galatasaray à vouloir recruter Mattéo Guendouzi.
M. Guendouzi Olié

M. Guendouzi Olié

FranceFrance Âge 26 Milieu

UEFA Nations League

Matchs6
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs14
Buts2
Passes décisives1
Jaune5
Rouge1
Jaune Rouge0

Club Friendlies

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

Kane il valait 150 M parce que en PL il a marqué plus de buts que rooney, aguero et Henry, a tottenahm et en sélection au total il a marqué plus de 338 buts, les 150 M il le valait très largement

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

Kane il a jamais rien gagné ? Il a fini plusieurs saisons meilleur buteur de PL, il a le record de buts de PL

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

Toi tu compare cherki a kane ! Tu est complètement à la masse, les joueurs anglais ils sont toujours vendu très cher

L'OM dénonce la trahison du Gabon avec Aubameyang

Tu n'as rien compris. Comme d'hab quoi...

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

Ça prouve encore une fois que tu ne connais rien au foot, tu cherche juste des arguments bidons. Harry Kane n’a jamais rien gagné avec Tottenham pourtant il valait 150 millions y’a quelques années, b’je peux t’en sortir d’autres si tu veux. Bref arrêt de nous faire croire que tu a raison stp alors que t’es un footix

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

