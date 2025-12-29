Guendouzi transféré, l'OM ne touchera rien

Sous contrat avec la Lazio jusqu'en 2028, Mattéo Guendouzi est annoncé sur le départ lors de ce mercato d'hiver. Mais l'OM ne touchera rien sur ce transfert vers la Turquie.

En août 2023, lors du transfert de Mattéo Guendouzi vers le club romain, les dirigeants phocéens avaient obtenu 18 millions d'euros, bonus inclus, mais ils avaient également prévu une clause en cas de revente du milieu de terrain. Selon différentes sources, l'Olympique de Marseille touchera 10% sur une éventuelle plus-value réalisée par la Lazio. Mais, les dernières rumeurs qui circulent sur l'avenir du joueur formé au Paris Saint-Germain ne vont pas dans ce sens. Selon le compte spécialisé francophone sur le football turc, Mattéo Guendouzi devrait rejoindre Galatasaray durant ce mercato d'hiver. Le club stambouliote ne fait pas le forcing dans ce dossier, estimant que l'accord se trouvera facilement avec le club italien. Et si l'on en croit différents médias turcs, il est hors de question que Galatasaray se livre à une surenchère financière concernant le joueur français de 26 ans.

Le média turc Takvim précise que les dirigeants des deux clubs ont déjà entamé des discussions. Mais si la Lazio a d'abord réclamé 30 millions d'euros pour l'ancien joueur de l'OM, Galatasaray a rapidement ramené les responsables romains à la réalité. Si l'opération se fait, ce sera pour nettement moins. Et le moins que l'on puisse dire est que ces rumeurs ne font pas le bonheur des supporters de Galatasaray. Ces derniers avaient copieusement hué Mattéo Guendouzi lors d'un match d'Europa League contre Marseille, et quelques mois plus tard, ils s'en étaient également pris au joueur français lors d'un match amical face à la Lazio. Raison de ce mécontentement ? L'engagement total du milieu de terrain tricolore. Et c'est ce comportement qui désormais incite Galatasaray à vouloir recruter Mattéo Guendouzi.