CAN 2025 : Le Maroc facile, le Mali a eu chaud

Groupe A, 3e journée

Maroc - Zambie : 3-0

But pour le Maroc : El Kaabi (9e et 50e) et Diaz (27e)

Comores - Mali : 0-0

Classement final du groupe A :

1 - Maroc, 7 points

2 - Mali, 3 points

3 - Comores, 2 points

4 - Zambie, 2 points