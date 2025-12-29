ICONSPORT_278616_0097
Martin Satriano - Olympique Lyonnais

OL : Endrick fait une victime, Satriano fait ses valises

OL29 déc. , 21:30
parHadrien Rivayrand
2
L'OL aura pas mal de travail sur le marché des transferts cet hiver. Les Gones pourraient bien perdre Martin Satriano, peu en réussite cette saison et qui suscite l'intérêt de plusieurs clubs en Espagne.
À Lyon, la récente arrivée en prêt d'Endrick en provenance du Real Madrid pourrait changer la donne. Paulo Fonseca va enfin pouvoir compter sur un attaquant de très haut niveau, ce qui pourrait être préjudiciable pour certains joueurs de l'Olympique Lyonnais. Martin Satriano est concerné. L'Uruguayen se bat sur le terrain, mais son manque d'efficacité pourrait finir par lui jouer des tours. Heureusement pour lui, l'ancien joueur du Stade Brestois attire l'attention de plusieurs clubs en Liga, que ce soit cet hiver ou l'été prochain.

Satriano vers un départ précipité de l'OL ? 

Selon les informations de Matteo Moretto, plusieurs équipes espagnoles, dont Levante, Girona et Elche ont en effet pris des renseignements sur Martin Satriano. Les deux premiers clubs cités sont d'ailleurs particulièrement intéressés par le joueur de l'OL, prêté avec option d’achat quasiment automatique par le RC Lens. Il faudra d'ailleurs qu'un terrain d'entente soit trouvé avec tous les clubs concernés pour qu'un départ de Martin Satriano puisse se faire dès cet hiver. Ce qui ne devrait pas poser de problème puisque le transfert définitif de Satriano à Lyon a été évoqué dans la presse. 

Lire aussi

OL : Pierre Ménès détruit EndrickOL : Pierre Ménès détruit Endrick
Depuis le début de la saison, le joueur de 24 ans a pris part à 17 rencontres toutes compétitions confondues, pour 3 buts inscrits et 1 passe décisive délivrée. Trop peu pour des Gones qui ont besoin de plus de certitudes en attaque. L'OL est encore en lice dans toutes les compétitions, mais pour prétendre à un titre cette saison, il faudra pouvoir s'appuyer sur des valeurs sûres. C'est là qu'Endrick aura son mot à dire. De son côté, Martin Satriano devra se préparer à tous les scénarios, car son temps de jeu n'est désormais plus aussi garanti qu'au cours des dernières semaines sous le maillot de l'Olympique Lyonnais.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_277983_0478
SCO

SCO : Sidiki Chérif au Milan AC, ça négocie fort

ICONSPORT_280512_0013
FC Nantes

Strasbourg fait un sale coup à Nantes au mercato

ICONSPORT_271946_0478
OM

OM : Gouiri reste, Marseille refuse 25 ME

fulham pourrait faire ceder l ol pour gomis iconsport jpt 260812 41 4239077
ASSE

ASSE : Gomis fait une grande annonce aux fans

Fil Info

29 déc. , 23:30
SCO : Sidiki Chérif au Milan AC, ça négocie fort
29 déc. , 23:00
Strasbourg fait un sale coup à Nantes au mercato
29 déc. , 22:30
OM : Gouiri reste, Marseille refuse 25 ME
29 déc. , 22:00
ASSE : Gomis fait une grande annonce aux fans
29 déc. , 21:56
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
29 déc. , 21:55
CAN 2025 : Le Maroc facile, le Mali a eu chaud
29 déc. , 21:00
L'OM dénonce la trahison du Gabon avec Aubameyang
29 déc. , 20:30
PSG : Luis Campos est obsédé par ce joueur

Derniers commentaires

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

Kane il valait 150 M parce que en PL il a marqué plus de buts que rooney, aguero et Henry, a tottenahm et en sélection au total il a marqué plus de 338 buts, les 150 M il le valait très largement

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

Kane il a jamais rien gagné ? Il a fini plusieurs saisons meilleur buteur de PL, il a le record de buts de PL

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

Toi tu compare cherki a kane ! Tu est complètement à la masse, les joueurs anglais ils sont toujours vendu très cher

L'OM dénonce la trahison du Gabon avec Aubameyang

Tu n'as rien compris. Comme d'hab quoi...

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

Ça prouve encore une fois que tu ne connais rien au foot, tu cherche juste des arguments bidons. Harry Kane n’a jamais rien gagné avec Tottenham pourtant il valait 150 millions y’a quelques années, b’je peux t’en sortir d’autres si tu veux. Bref arrêt de nous faire croire que tu a raison stp alors que t’es un footix

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading