OL : Endrick fait une victime, Satriano fait ses valises

L'OL aura pas mal de travail sur le marché des transferts cet hiver. Les Gones pourraient bien perdre Martin Satriano, peu en réussite cette saison et qui suscite l'intérêt de plusieurs clubs en Espagne.

À Lyon, la récente arrivée en prêt d'Endrick en provenance du Real Madrid pourrait changer la donne. Paulo Fonseca va enfin pouvoir compter sur un attaquant de très haut niveau, ce qui pourrait être préjudiciable pour certains joueurs de l' Olympique Lyonnais . Martin Satriano est concerné. L'Uruguayen se bat sur le terrain, mais son manque d'efficacité pourrait finir par lui jouer des tours. Heureusement pour lui, l'ancien joueur du Stade Brestois attire l'attention de plusieurs clubs en Liga, que ce soit cet hiver ou l'été prochain.

Satriano vers un départ précipité de l'OL ?

Selon les informations de Matteo Moretto, plusieurs équipes espagnoles, dont Levante, Girona et Elche ont en effet pris des renseignements sur Martin Satriano. Les deux premiers clubs cités sont d'ailleurs particulièrement intéressés par le joueur de l'OL, prêté avec option d’achat quasiment automatique par le RC Lens. Il faudra d'ailleurs qu'un terrain d'entente soit trouvé avec tous les clubs concernés pour qu'un départ de Martin Satriano puisse se faire dès cet hiver. Ce qui ne devrait pas poser de problème puisque le transfert définitif de Satriano à Lyon a été évoqué dans la presse.

Depuis le début de la saison, le joueur de 24 ans a pris part à 17 rencontres toutes compétitions confondues, pour 3 buts inscrits et 1 passe décisive délivrée. Trop peu pour des Gones qui ont besoin de plus de certitudes en attaque. L'OL est encore en lice dans toutes les compétitions, mais pour prétendre à un titre cette saison, il faudra pouvoir s'appuyer sur des valeurs sûres. C'est là qu'Endrick aura son mot à dire. De son côté, Martin Satriano devra se préparer à tous les scénarios, car son temps de jeu n'est désormais plus aussi garanti qu'au cours des dernières semaines sous le maillot de l'Olympique Lyonnais.