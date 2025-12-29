OM : Gouiri reste, Marseille refuse 25 ME

L'OM se prépare à vivre un mercato hivernal mouvementé. Amine Gouiri a été annoncé partant, même si l'Algérien devrait bel et bien rester dans la cité phocéenne.

L' Olympique de Marseille reste un club à suivre de près lors des périodes de mercato. Les hommes de Roberto De Zerbi nourrissent de belles ambitions pour 2026. Lors de ce mercato hivernal, des renforts sont attendus sur la Canebière, mais leur arrivée dépendra des départs éventuels. Ces dernières heures, des informations en provenance de Turquie ont fait état de l'intérêt de Galatasaray pour Amine Gouiri. Une offre de 25 millions d'euros aurait même été transmise à la direction marseillaise. Cependant, l'ancien joueur du Stade Rennais ou encore de l'OL reste l'un des éléments les plus importants de l'effectif marseillais.

Gouiri va rester à l'OM cet hiver

Selon les informations de Santi Aouna de Foot Mercato, Amine Gouiri ne quittera d'ailleurs pas l'Olympique de Marseille cet hiver. Le journaliste l'a affirmé dans un post sur X envoyant l'attaquant à Galatasaray : « Il n'ira pas ». De quoi donc rassurer les fans et observateurs marseillais. Amine Gouiri reviendra prochainement de blessure et pourrait apporter beaucoup à Roberto De Zerbi. Son absence s'est fait ressentir pour un groupe qui manque encore parfois de certitudes offensives.

L'été prochain, Amine Gouiri pourrait néanmoins envisager de changer d'air, surtout si un grand club européen manifeste son intérêt, ce qui reste possible au vu de ses performances récentes. Avant de se prononcer sur son avenir à long terme, le joueur de 25 ans aura à cœur de retrouver son meilleur niveau, afin de briller à l'OM en 2026 et de préparer au mieux la Coupe du monde en Amérique du Nord sous les couleurs de l'Algérie. Un événement majeur pour un footballeur comme Amine Gouiri, plus que jamais ambitieux au plus haut niveau.