ASSE : Gomis fait une grande annonce aux fans

L'AS Saint-Etienne espère bien monter en Ligue 1 à l'issue de la saison. Bafé Gomis sera en tout cas le premier supporter des Verts.

L' AS Saint-Etienne , forte de nouveaux moyens, fait partie des grandes favorites pour la montée en Ligue 1 en fin de saison. Les Verts ont un bel effectif et l'ossature suffisante pour espérer faire de grandes choses. Si tout n'est pas parfait, le projet est en place et les espoirs sont grands. Bafé Gomis fait partie des suiveurs de l'AS Saint-Etienne. Il aurait même pu faire partie d'un projet à Saint-Etienne avant l'arrivée de Kilmer Sports.

Gomis aurait aimé avoir un rôle à l'ASSE

Lors d'un échange avec Le Progrès, l'ancien attaquant de l'ASSE et de l'OL en a en effet dit plus sur cette possibilité, avant de parler de l'actualité des Verts : « À l’époque, j’étais encore en activité et ça ne s’est pas fait, c’est la vie… Il faut regarder sur le moyen long terme. La précédente direction avait fait son temps après avoir fait de belles choses avec ses moyens. Saint-Etienne a eu la chance d’être racheté par un grand groupe fortuné qui fait du bon travail même s’il y a eu descente. Ils ont su garder l’ossature de l’équipe. Il faut être patient et j’espère qu’ils remonteront en Ligue 1, la vraie place de Saint-Etienne. »