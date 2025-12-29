PSG : Al-Khelaifi et Michael Jackson, l'invraisemblable prédiction

Journaliste et supporter du PSG, Bruno Salomon profite de cette fin d'année pour raconter une anecdote totalement invraisemblable qui s'est déroulée le jour de la finale de la Ligue des champions à Munich.

Le Paris Saint-Germain n'a pas tremblé en finale de la C1 contre l'Inter Milan. Visiblement, du côté des dirigeants parisiens, on était d'une confiance absolue au sujet de cette rencontre devenue historique pour le club de la capitale . Le journaliste d'Ici Paris Ile-de-France raconte ce lundi une histoire assez drôle intervenue à quelques heures de cette finale qui avait lieu à Munich. Et Bruno Salomon séjournait pas loin d'un endroit complètement invraisemblable connu par les fans de Michael Jackson. En effet, face à l'hôtel où séjournait régulièrement le Roi de la Pop lorsqu'il passait en Allemagne, ses fans ont installé en 2009, au pied de la statue du compositeur belge Orlando di Lasso, un mausolée à la gloire de Michael Jackson. Et c'est en se promenant pas loin de ce monument, en attendant de rejoindre l'Allianz Arena, que notre confrère a croisé…Nasser Al-Khelaifi.

Al-Khelaifi en goguette dans Munich

A priori, le patron du PSG n'était pas là pour rendre hommage au chanteur décédé à l'âge de 50 ans, mais pour aller déjeuner dans un restaurant tout proche de ce mausolée à la gloire de MJ. Après avoir salué de la main Nasser Al-Khelaifi, qui était avec d'autres personnes, Bruno Salomon a vu ce dernier se rapprocher de lui. Alors, le journaliste a demandé au dirigeant qatari du Paris SG son sentiment avant la finale contre l'Inter. Et Nasser Al-Khelaifi n'a pas hésité une seconde. « On voit ce truc assez invraisemblable avec Michael Jackson, et en face on voit qu’il y a Nasser Al-Khelaifi (...) Je lui ai demandé comment il sentait le match. On a engagé un petit dialogue de 3-4 minutes. Et là, il me prend le bras et il me dit « On va gagner, j’en suis sûr. Je le sens trop bien, c’est certain, ça va le faire. » Il était d'une zénitude totale », a confié Bruno Salomon.

Le journaliste, qui suit l'actualité du Paris Saint-Germain au quotidien, avoue avoir été sidéré par la confiance absolue de Nasser Al-Khelaifi, qui avait tout de même vécu la remontada, avant cette victoire 5-0 contre l'Inter. Les faits ont donné raison au patron du PSG, puisque la finale de la Ligue de champions a rapidement tourné en faveur du club de la capitale qui a donné une leçon de football à l'Inter sous le regard ébahi de la planète football.