OM : Abdelli à Marseille « c’est du baratin »

Un insider marseillais a affirmé jeudi que l'OM avait pris l'avantage dans le dossier Himam Abdelli. Mais il se fait brutalement remettre à sa place.

Pour la dernière journée de phase de groupes de cette Coupe d’Afrique des Nations 2025, Himad Abdelli a glané sa première titularisation de la compétition. Le joueur du SCO Angers est récompensé de ses belles prestations dans l'Hexagone. Le joueur de 26 ans voit son nom cité dans la presse ces derniers jours. Le joueur formé au Havre est courtisé à l’ouverture du mercato hivernal. En fin de contrat avec le club angevin, Abdelli est suivi par l’Olympique Lyonnais, mais également l’Olympique de Marseille. Une opportunité à moindre coût pour les deux clubs avec une fin de contrat dans six mois. Néanmoins, le dossier n'est pas encore avancé.

Aucune discussion OM-Angers

La seule avancée notable dans le dossier Abdelli, c’est le rôle du coach marseillais… Pour le reste, il n’y a aucune discussion OM-Angers… tout le reste, c'est du baratin », explique-t-il. Une déclaration qui répond à la rumeur de la veille lancée par Mais l’Olympique de Marseille n'avance pas plus que ça en ce début du mois de janvier. Sur X (anciennement Twitter), Mohamed Toubache-Ter dévoile qu’il n’y a aucune discussion entre l’OM et Angers à l’heure actuelle. «explique-t-il. Une déclaration qui répond à la rumeur de la veille lancée par La Minute OM

Le média spécialisé dans l’actualité du club de la cité phocéenne a dévoilé que Medhi Benatia était intervenu dans le dossier. Le flou reste donc total dans cette affaire. Malgré cela, Roberto de Zerbi souhaite sa signature. De son côté, Himad Abdelli reste concentré sur son échéance avec l’Algérie en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations le 6 janvier prochain face à la République Démocratique du Congo.