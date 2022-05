Mercato : Aurélien Tchouaméni signe au Real, le montant est fou

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Après avoir explosé cette saison sous le maillot de l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni ne va pas rester sur le Rocher. Il va rejoindre le Real Madrid pour 80 millions d'euros.

Depuis plusieurs mois, il fait rêver plusieurs clubs parmi les plus grands d’Europe. Le Real Madrid, Liverpool et le PSG rêvent de celui qui a directement pris sa place au sein du milieu de terrain de l’équipe de France. Néanmoins, il n’y aura qu’un seul élu, et RMC ainsi que TF1 affirment que le choix est fait au mercato. Aurélien Tchouaméni a en effet annoncé à ses coéquipiers de l’AS Monaco, qu’il allait rejoindre le Real Madrid l’an prochain. Un contrat de cinq ans l’attend au sein de la Casa Blanca, où il représentera la relève derrière les Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric, qui seront toujours en place mais approchent tout de même de la fin de leur carrière. Pour conclure ce transfert, l’AS Monaco a accepté une offre qui peut monter jusqu’à 80 millions, et qui comporte également des bonus.

Thanks @AS_Monaco for this season. We can be proud !❤️ pic.twitter.com/al6xRCLnRh — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) May 23, 2022

Un montant colossal qui démontre que le club de la Principauté permet toujours autant de faire briller ses pépites, et de très bien les vendre. Pour le Real Madrid, il s’agit tout de même d’un gros coup après avoir manqué la signature de Kylian Mbappé en provenance du PSG. Liverpool était donc sur le coup pour l’international français, tout comme le Paris SG. On ne sait pas pour l’heure si cela faisait des cibles de Leonardo, ou si le futur nouveau directeur sportif Luis Campos avait validé ce profil. Mais c’est en tout cas le Real Madrid qui a raflé la mise pour cet été.