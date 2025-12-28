ICONSPORT_280900_0010

CAN 2025 : Le Soudan surprend la Guinée Équatoriale

CAN 202528 déc. , 18:01
parHadrien Rivayrand
0
Groupe E, CAN 2025
Casablanca
Le Soudan bat la Guinée Équatoriale : 1 but à 0
But pour le Soudan : Saul Coco (74e, csc)
0
