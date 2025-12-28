L'ASSE recrute en Israël pour secouer la Ligue 2

À l’approche du mercato hivernal, l'AS Saint-Etienne cherche à se renforcer dans l’objectif de faciliter sa remontée en Ligue 1. Le club du Forez a déjà des pistes. L’une d’entre elles mène en Israël et le jeune ivoirien Cédric Don.

Troisième du championnat de Ligue 2 à la mi-saison, l’ AS Saint-Etienne cherche à se renforcer sur le mercato hivernal. Deux points de l’effectif sont ciblés sur cette période de janvier. Tout d'abord, Eirik Horneland souhaite solidifier son secteur défensif. La défense des Verts est l’une des plus mauvaises du championnat cette saison. Le club dix fois champion de France veut également recruter un milieu de terrain supplémentaire afin d’étoffer un secteur de jeu capital. Avec la résiliation du contrat de Pierre Ekwah, Horneland a perdu un joueur important. Dans cette optique, l’ASSE a déjà étudié du potentiel renfort pour cet hiver.

L’ASSE cible le jeune Cédric Don

Le média Voetbalnieuws dévoile ce dimanche que le club du Forez a ciblé un jeune ivoirien évoluant en Israël. Il s’agit de Cédric Don. Le joueur de 21 ans est un milieu de terrain pouvant évoluer un cran plus haut ou sur un côté. Cette saison, le natif de Man (Côte d’Ivoire) a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en 15 matchs de championnat. Il fait partie des joueurs de l’Hapoel Jerusalem à avoir disputé 100% des matchs. Évalué à 1,6 million d’euros sur Transfermarkt, le joueur ivoirien a été approché par l’ASSE, car il est en fin de contrat en juin prochain.

Cela représente donc une opportunité à moindre coût pour le club du Forez. Voetbalnieuws précise cependant que d’autres formations européennes sont intéressées. Le FC Bâle, Anderlecht ou encore Charleroi sont des concurrents de l’AS Saint-Etienne cet hiver. Le joueur ne souhaite pas prolonger au sein de son club et un départ se profile. Reste à savoir si l’ASSE saura se montrer convaincant.