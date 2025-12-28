ICONSPORT_275392_0035 (1)

L'ASSE recrute en Israël pour secouer la Ligue 2

ASSE28 déc. , 16:00
parNathan Hanini
À l’approche du mercato hivernal, l'AS Saint-Etienne cherche à se renforcer dans l’objectif de faciliter sa remontée en Ligue 1. Le club du Forez a déjà des pistes. L’une d’entre elles mène en Israël et le jeune ivoirien Cédric Don.
Troisième du championnat de Ligue 2 à la mi-saison, l’AS Saint-Etienne cherche à se renforcer sur le mercato hivernal. Deux points de l’effectif sont ciblés sur cette période de janvier. Tout d'abord, Eirik Horneland souhaite solidifier son secteur défensif. La défense des Verts est l’une des plus mauvaises du championnat cette saison. Le club dix fois champion de France veut également recruter un milieu de terrain supplémentaire afin d’étoffer un secteur de jeu capital. Avec la résiliation du contrat de Pierre Ekwah, Horneland a perdu un joueur important. Dans cette optique, l’ASSE a déjà étudié du potentiel renfort pour cet hiver.

L’ASSE cible le jeune Cédric Don

Le média Voetbalnieuws dévoile ce dimanche que le club du Forez a ciblé un jeune ivoirien évoluant en Israël. Il s’agit de Cédric Don. Le joueur de 21 ans est un milieu de terrain pouvant évoluer un cran plus haut ou sur un côté. Cette saison, le natif de Man (Côte d’Ivoire) a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en 15 matchs de championnat. Il fait partie des joueurs de l’Hapoel Jerusalem à avoir disputé 100% des matchs. Évalué à 1,6 million d’euros sur Transfermarkt, le joueur ivoirien a été approché par l’ASSE, car il est en fin de contrat en juin prochain.
Cela représente donc une opportunité à moindre coût pour le club du Forez. Voetbalnieuws précise cependant que d’autres formations européennes sont intéressées. Le FC Bâle, Anderlecht ou encore Charleroi sont des concurrents de l’AS Saint-Etienne cet hiver. Le joueur ne souhaite pas prolonger au sein de son club et un départ se profile. Reste à savoir si l’ASSE saura se montrer convaincant.

Derniers commentaires

« A jamais les meilleurs », Kombouaré chambre l'OM

Deuxieme budget europeen en 93 pour ton club, aucunes restrictions budgetaires a l epoque comme peux l etre le FPF aujourd hui et puis surtout on ne peux absolument pas comparer de une le format de la coupe des clubs champions de l epoque , ni le parcours digne d une conference league actuelle, Glentoran, Bucarest, Rangers, Bruges, CSKA ...^^

L'OL a trouvé un club pour en finir avec Ruben Kluivert

Claude…, Claude….. Faut muscler ton jeu là..

Le Gabon dézingue l'OM sur le cas Aubameyang

Moi j’attends l’avis de complètement raide 13

« A jamais les meilleurs », Kombouaré chambre l'OM

A jamais les meilleurs avec un état derrière, paris avec un mc court derrière sans doute ils auraient rien gagné

Le PSG a obligé Liverpool à recruter Ekitike

En tout cas c'est une bonne pioche pour Liverpool, c'est la seule satisfaction de Liverpool cette année

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

