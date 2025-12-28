ICONSPORT_280827_0133

EdF : Rayan Cherki explose, Didier Deschamps se fait menacer

Equipe de France28 déc. , 17:00
parNathan Hanini
Auteur d’une nouvelle performance très solide avec Manchester City, Rayan Cherki fait taire les critiques à son encontre. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est toujours le meilleur passeur de Premier League. Désormais certains militent pour le voir titulaire indiscutable chez les Bleus.
Un but et une passe décisive pour offrir une sixième victoire consécutive à Manchester City en Premier League, Rayan Cherki poursuit sa conquête de l’Angleterre par son talent et sa vista. Le meilleur passeur du championnat anglais (sept, égalité avec Bruno Fernandes mais quatre matchs de moins) a de nouveau débloqué la situation ce samedi face à Nottingham Forest.
L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais fait taire les critiques prononcées à son égard en début de saison. Le joueur de 22 ans s’impose comme un incontournable au sein de la formation de Pep Guardiola. Désormais certains suiveurs veulent le voir en équipe de France.

Si Deschamps veut gagner...

Avec quatre sélections au compteur chez les Bleus, Rayan Cherki compte deux titularisations. Mais en vue de la Coupe du monde 2026, le joueur de Manchester City est peut-être la solution aux problèmes de créativité de la formation de Didier Deschamps. Sur X (anciennement Twitter), le journaliste belge Sacha Tavolieri milite pour que Cherki ne sorte plus du onze tricolore. « Il faut sérieusement penser à imposer Rayan Cherki dans le onze de l'équipe de France si les Bleus veulent espérer une victoire à la Coupe du Monde. Il a tout ce dont manque le collectif de Deschamps. Je rectifie : il a tout. Point à la ligne », écrit-il après la nouvelle performance de Cherki.
L’ancien lyonnais a également reçu les louanges de son entraîneur Pep Guardiola en fin de match. « Il y a des moments où je lui crie dessus et des moments où je veux l'embrasser. On a vraiment une relation ambivalente. Je veux lui permettre d'exprimer son incroyable talent, » a déclaré l’Espagnol. La Coupe du monde 2026 sera la première grande compétition du talentueux Cherki. 

