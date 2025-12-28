EdF : Rayan Cherki explose, Didier Deschamps se fait menacer

Qu'il parte s'il le souhaite . On va en tirer 150 M euros
L'inter a été acheté
À sa place j'aurais eu honte de la ramener vue k'il a été foutu à la porte kom 1 vulgaire malpropre par le Quatar k'il a en mm temps vendu son honneur é sa fierté de kanak é d'homme pour de l'argent en lui faisant fermer sa gueule par Nasser
j'espère juste que ca vas pas l'insulter quand il vas rater un contrôle ou frapper au lieu de faire la passe parce que ca a pas l'air d etre le type de 9 à la mode, moderne que les fans lyonnais de ce site adore
Surtout que Berlusconi étais 100 fois plus riche que tapis, il avait sûrement pas besoin l argent de tapie
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
