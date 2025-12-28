OL : Il suit Endrick depuis 2022, ce Lyonnais est amoureux

L’Olympique Lyonnais réalise déjà l’un des grands coups de ce mercato hivernal. Le club rhodanien a validé l’arrivée d’Endrick en prêt en provenance du Real Madrid.

Ce lundi, Endrick fera ses débuts à l'entraînement comme joueur de l’Olympique Lyonnais. Le Brésilien est la nouvelle recrue du septuple champion de France. Arrivé en provenance du Real Madrid, le jeune attaquant de 19 ans va venir renforcer un secteur offensif en difficulté depuis le début de la saison. Un prêt d’un million d’euros pour le jeune joueur du club de la capitale espagnole qui souhaite gratter du temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2026. Cependant, le natif de Taguatinga est déjà validé par un ancien grand défenseur de l’ OL , le Brésilien Claudio Caçapa.

Endrick est déjà validé

Champion de France à plusieurs reprises avec l’OL, l’international brésilien (trois sélections) s’est exprimé sur l’arrivée du jeune Endrick, qui s'était révélé chez les pros à Palmeiras à partir de 2022, alors qu'il n'avait que 16 ans. « J’ai vu jouer Endrick quand il était à Palmeiras. Et je l’ai vu faire des choses extraordinaires. C’est encore un gamin parce qu’il est très jeune. Mais c’est un joueur très intelligent. Il est très puissant et il va vite. À Palmeiras, il prenait régulièrement la profondeur. Il est très costaud, et c’est un joueur qui est fait pour marquer des buts. Endrick a le talent, mais il a aussi le regard et l’instinct du buteur. C’est un joueur très intéressant. Je pense et j’espère qu’il va faire quelque chose d’extra à Lyon, » note-t-il dans une interview livrée au Progrès.

Néanmoins, les suiveurs de l’OL devront patienter avant de voir Endrick fouler le rectangle vert. Le Brésilien ne sait pas encore s’il pourra être qualifié pour la reprise le 3 janvier prochain du côté de Monaco. Le joueur du Real ratera également les deux dernières journées de la phase de championnat d’Europa League comme le stipule le règlement.