OL : Il suit Endrick depuis 2022, ce Lyonnais est amoureux

OL28 déc. , 15:30
parNathan Hanini
L’Olympique Lyonnais réalise déjà l’un des grands coups de ce mercato hivernal. Le club rhodanien a validé l’arrivée d’Endrick en prêt en provenance du Real Madrid.
Ce lundi, Endrick fera ses débuts à l'entraînement comme joueur de l’Olympique Lyonnais. Le Brésilien est la nouvelle recrue du septuple champion de France. Arrivé en provenance du Real Madrid, le jeune attaquant de 19 ans va venir renforcer un secteur offensif en difficulté depuis le début de la saison. Un prêt d’un million d’euros pour le jeune joueur du club de la capitale espagnole qui souhaite gratter du temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2026. Cependant, le natif de Taguatinga est déjà validé par un ancien grand défenseur de l’OL, le Brésilien Claudio Caçapa.

Endrick est déjà validé

Champion de France à plusieurs reprises avec l’OL, l’international brésilien (trois sélections) s’est exprimé sur l’arrivée du jeune Endrick, qui s'était révélé chez les pros à Palmeiras à partir de 2022, alors qu'il n'avait que 16 ans. « J’ai vu jouer Endrick quand il était à Palmeiras. Et je l’ai vu faire des choses extraordinaires. C’est encore un gamin parce qu’il est très jeune. Mais c’est un joueur très intelligent. Il est très puissant et il va vite. À Palmeiras, il prenait régulièrement la profondeur. Il est très costaud, et c’est un joueur qui est fait pour marquer des buts. Endrick a le talent, mais il a aussi le regard et l’instinct du buteur. C’est un joueur très intéressant. Je pense et j’espère qu’il va faire quelque chose d’extra à Lyon, » note-t-il dans une interview livrée au Progrès.
Néanmoins, les suiveurs de l’OL devront patienter avant de voir Endrick fouler le rectangle vert. Le Brésilien ne sait pas encore s’il pourra être qualifié pour la reprise le 3 janvier prochain du côté de Monaco. Le joueur du Real ratera également les deux dernières journées de la phase de championnat d’Europa League comme le stipule le règlement.

Derniers commentaires

« A jamais les meilleurs », Kombouaré chambre l'OM

Deuxieme budget europeen en 93 pour ton club, aucunes restrictions budgetaires a l epoque comme peux l etre le FPF aujourd hui et puis surtout on ne peux absolument pas comparer de une le format de la coupe des clubs champions de l epoque , ni le parcours digne d une conference league actuelle, Glentoran, Bucarest, Rangers, Bruges, CSKA ...^^

L'OL a trouvé un club pour en finir avec Ruben Kluivert

Claude…, Claude….. Faut muscler ton jeu là..

Le Gabon dézingue l'OM sur le cas Aubameyang

Moi j’attends l’avis de complètement raide 13

« A jamais les meilleurs », Kombouaré chambre l'OM

A jamais les meilleurs avec un état derrière, paris avec un mc court derrière sans doute ils auraient rien gagné

Le PSG a obligé Liverpool à recruter Ekitike

En tout cas c'est une bonne pioche pour Liverpool, c'est la seule satisfaction de Liverpool cette année

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

