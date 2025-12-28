Paris est magique, le cri du coeur du Maroc

Alors que le Maroc se prépare avant sa troisième journée de la phase de groupe, le sélectionneur Walid Regragui a tenu à remercier le Paris Saint-Germain dans le cadre de la guérison d'Achraf Hakimi. Le capitaine sera de retour ce lundi face à la Zambie.

Ce lundi à partir de 20h, le Maroc défie la Zambie dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de cette Coupe d’Afrique des Nations 2025. Les Lions de l’Atlas doivent s’imposer pour assurer la première place de leur groupe et une qualification en huitièmes de finale. Pour l’occasion Walid Regragui peut compter sur Achraf Hakimi. Le latéral du Paris Saint-Germain va effectuer son retour à la compétition depuis sa blessure contre le Bayern Munich en Ligue des champions le 4 novembre dernier au Parc.

Regragui remercie le PSG

Je tiens à remercier le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi, quelqu'un de très classe. Parce qu'ils nous ont laissé Achraf (Hakimi) à disposition. Si aujourd'hui, il est de retour, c'est aussi grâce au club, » explique-t-il en conférence de presse avant de saluer la décision du club de la capitale. Pour l'occasion, le Parisien était de passage en conférence de presse aux côtés de son sélectionneur. Regragui a tenu à remercier le PSG pour son rôle dans le retour de son capitaine. «

« Je me rappelle lorsque j'avais été voir Achraf au Parc des Princes, pour discuter aussi avec le club. Ils l'ont laissé quand même venir pratiquement quinze jours avant. Il n'y a pas un club au monde qui aurait dit : On vous le laisse à disposition, on vous fait confiance, » conclut-il. Le retour d’Achraf Hakimi va faire du bien aux Lions de l’Atlas. Le capitaine marocain va apporter en plus de ses qualités, de la sérénité au sein d’une équipe sous pression depuis le début de la compétition.