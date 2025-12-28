Paris est magique, le cri du coeur du Maroc

L'inter a été acheté
À sa place j'aurais eu honte de la ramener vue k'il a été foutu à la porte kom 1 vulgaire malpropre par le Quatar k'il a en mm temps vendu son honneur é sa fierté de kanak é d'homme pour de l'argent en lui faisant fermer sa gueule par Nasser
j'espère juste que ca vas pas l'insulter quand il vas rater un contrôle ou frapper au lieu de faire la passe parce que ca a pas l'air d etre le type de 9 à la mode, moderne que les fans lyonnais de ce site adore
Surtout que Berlusconi étais 100 fois plus riche que tapis, il avait sûrement pas besoin l argent de tapie
c est pas comme ca que ca marche mauvaise fois
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🚨🇲🇦 Morocco manager Regragui: “Let me say thanks to Paris Saint-Germain. If Hakimi is back today, it’s thanks to them”. “There’s not even one single club in the world that was gonna let us have Hakimi 15 days before the AFCON”. “Nasser Al Khelaifi is a gentleman”.