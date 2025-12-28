ICONSPORT_177679_0360

Nice : Franck Haise s’en va, Claude Puel revient

OGC Nice28 déc. , 16:45
parGuillaume Conte

Il y a du mouvement à Nice en cette trêve hivernale, avec le changement d'entraineur très attendu, et le retour de Claude Puel.
La trêve hivernale aura fini par couter sa place à Franck Haise, au coeur d’une incroyable série de défaites en dépit de la récente qualification en 16e de finale de la Coupe de France face à l’ASSE. Mais les Aiglons, en Ligue 1 comme en Europa League, se sont écroulés cet automne. Franck Haise avait songé à démissionner avant de changer d’avis, et de garder le cap malgré la situation très compliquée. L’Equipe annonce ce dimanche après midi que l’entraineur en poste du Gym a trouvé un accord pour un départ à l’amiable, devant le manque de solutions pour rétablir la situation.
Pour le remplacer, c’est Claude Puel qui va faire son retour. L’entraineur n’a plus été en poste depuis 2021 et son dernier passage à Saint-Etienne. Il devrait être présent dès ce lundi à l’entrainement, pour ce grand retour chez les Aiglons, où il avait été entraineur avec une certaine réussite de 2012 à 2016.

Loading