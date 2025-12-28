ICONSPORT_280890_0018

CAN 2025 : Le Mozambique marque l'histoire face au Gabon

CAN 202528 déc. , 15:30
parNathan Hanini
0
Après un match spectaculaire, le Mozambique vient à bout du Gabon dans le cadre de la deuxième journée de cette Coupe d'Afrique des nations 2025. Sous le soleil d'Agadir, les Mambas écrivent l'histoire.
Le Mozambique remporte le premier match de son histoire à la Coupe d’Afrique des Nations. Les Mambas ont battu le Gabon sur le score de 3-2. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang ont couru après le score pendant toute la rencontre. Le score aurait pu être plus lourd après un but refusé pour le Mozambique à cause d’une position de hors-jeu. De son côté, le Gabon dit presque adieu à cette édition 2025 avant la dernière journée face à la Côte d’Ivoire.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275392_0035 (1)
ASSE

L'ASSE recrute en Israël pour secouer la Ligue 2

ICONSPORT_279373_0037
OL

OL : Il suit Endrick depuis 2022, ce Lyonnais est amoureux

ICONSPORT_261406_0820
PSG

« A jamais les meilleurs », Kombouaré chambre l'OM

Fil Info

28 déc. , 16:00
L'ASSE recrute en Israël pour secouer la Ligue 2
28 déc. , 15:30
OL : Il suit Endrick depuis 2022, ce Lyonnais est amoureux
28 déc. , 15:00
« A jamais les meilleurs », Kombouaré chambre l'OM
28 déc. , 14:30
Serie A : Les Français portent le Milan AC en tête
28 déc. , 14:30
Un match Nice-LOSC pour une pépite colombienne
28 déc. , 14:00
Le Gabon dézingue l'OM sur le cas Aubameyang
28 déc. , 13:30
Le PSG a obligé Liverpool à recruter Ekitike
28 déc. , 13:00
OL : Deux renforts à venir, c'est la douche froide

Derniers commentaires

« A jamais les meilleurs », Kombouaré chambre l'OM

Deuxieme budget europeen en 93 pour ton club, aucunes restrictions budgetaires a l epoque comme peux l etre le FPF aujourd hui et puis surtout on ne peux absolument pas comparer de une le format de la coupe des clubs champions de l epoque , ni le parcours digne d une conference league actuelle, Glentoran, Bucarest, Rangers, Bruges, CSKA ...^^

L'OL a trouvé un club pour en finir avec Ruben Kluivert

Claude…, Claude….. Faut muscler ton jeu là..

Le Gabon dézingue l'OM sur le cas Aubameyang

Moi j’attends l’avis de complètement raide 13

« A jamais les meilleurs », Kombouaré chambre l'OM

A jamais les meilleurs avec un état derrière, paris avec un mc court derrière sans doute ils auraient rien gagné

Le PSG a obligé Liverpool à recruter Ekitike

En tout cas c'est une bonne pioche pour Liverpool, c'est la seule satisfaction de Liverpool cette année

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading