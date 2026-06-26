Marre des rumeurs, Olise répond au Real et au PSG

Le Real Madrid et le PSG salivent devant Michael Olise, mais le Bayern Munich a déjà devancé tout le monde. Un accord est en bonne voie pour sceller son avenir.

Auteur d’une saison incroyable avec le Bayern Munich, Michael Olise est l’une des attractions de cette Coupe du monde. Il est venu s’ajouter à l’impressionnant arsenal offensif de l’équipe de France, et ses deux premiers matchs font littéralement saliver les plus grands clubs d’Europe.

Le Real Madrid en rêve pour compléter l’équipe de galactiques que Florentino Pérez fait tout pour construire. Et du côté du PSG, c’est Luis Enrique qui tombe clairement sous son charme après avoir subi ses assauts en Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Et le voir s’entendre aussi bien avec Bradley Barcola et Désiré Doué, donne forcément des idées à l’entraineur espagnol du club parisien.

Le Bayern a un plan pour garder Olise

Mais ce double intérêt de prestige, ne semble pas perturber Michael Olise. Ni le Bayern Munich. Le club allemand est persuadé qu’il est totalement impossible qu’un transfert voit le jour cet été, même pour une somme supérieure à 150 millions d’euros. Il faut dire que la suite penche plutôt pour une issue totalement différente.

Selon les informations de Sky Deutschland, le Bayern Munich n’a pas attendu cet emballement pour discuter et avancer au sujet d’une prolongation de contrat de son ailier français. Ce dernier serait réceptif à l’idée de signer un nouveau contrat, non seulement pour prolonger son engagement jusqu’en 2031, mais aussi pour voir son salaire passer de 15 ME par an, à 25 ME. De quoi en faire une énorme star avec l’un des plus gros salaires d’Europe, supérieur à ce qui se fait même au PSG.

Michael Olise est en tout cas ouvert à ce nouveau contrat, qui lui permettrait aussi de répondre aux nombreuses rumeurs sur son avenir de manière spectaculaire. Le Bayern Munich est, selon la presse allemande, persuadé que ce dossier va confirmer cette position forte, et que le joueur acheté pour 55 ME en provenance de Crystal Palace, va signer un nouveau bail de deux ans supplémentaires pendant l’été.