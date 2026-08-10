OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

OL10 août , 15:00
parClaude Dautel
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L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a été la cible de vives critiques après avoir fait débuter une équipe beaucoup trop défensive à Prague. Au moment où Paulo Fonseca est dans une position moins confortable, ce dernier a décidé de prendre ses responsabilités pour le match retour.
La colère était grande du côté des supporters lyonnais, au moins autant que l'étonnement des observateurs, lorsque Paulo Fonseca avait révélé son onze de départ mardi dernier lors du match aller du 3ᵉ tour préliminaire de Ligue des champions. Après le match catastrophique de son équipe, Paulo Fonseca a pris cher, l'ancien technicien de l'AC Milan semblant cependant être protégé par le fait que l'OL n'a pas le budget pour le limoger et recruter un autre coach. En attendant, le message est visiblement passé car ce lundi, à la veille du match retour face au Sparta Prague, le technicien de 53 ans a annoncé qu'il allait faire débuter Malick Fofana et Ernest Nuamah, contrairement à la semaine passée.

Fonseca abandonne cette composition ratée

Un choix que Paulo Fonseca a justifié en conférence de presse, confirmant au passage qu'il n'allait pas reconduire une défense à cinq qui a été ridicule à Prague. « Nous allons revenir à une défense à quatre pour l'emporter. Le problème à l'aller n'était pas la défense à cinq, mais le positionnement défensif sur lequel nous avons échoué. Le manque d'agressivité aussi. Il nous en a manqué dans les deux surfaces, a fait remarquer l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui n’a pas hésité à dévoiler une partie de sa composition d’équipe. Malick Fofana et Ernest Nuamah vont commencer le match. La semaine dernière c’était impossible, alors que Julien Duranville et Kaïl Boudache n’étaient pas prêts pour un match de cette intensité. Pour Ernest et Malick, je pense que ce sera difficile de jouer 90 minutes, mais on va voir comment se passera le match, et on aura d’autres solutions aussi. »

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Pour l'OL, il n'y aura pas d'autre choix que de s'imposer avec deux buts d'écart contre le Sparta Prague, et pour cela, Loïc Openda et ses coéquipiers vont devoir prendre des risques. Le technicien lyonnais estime cependant que quel qu'ait été le score du match aller, l'objectif aurait été le même pour sa formation : « Même si l’on avait eu un autre résultat à l’aller, ça n’aurait rien changé, on aurait dû gagner aussi. On doit déjà marquer en premier, c’est le plus important. Ce sera un match disputé jusqu’à la dernière minute. »
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Derniers commentaires

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Je sais bien mais pour gagner on est obligé de jouer avec des offensifs. C’est honteux ce qui s’est passé mardi dernier. C’est peut être des erreurs mais maintenant ils sont là et ont été recruter comme titulaire ou remplaçant alors si les titulaires sont pas là ils doivent jouer

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Allez pitié on en peut plus d'attendre

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ou tout simplement il ne sont pas aussi bon qu'ils ne l'auraient pensé. Pas super optimiste même avec Fofana et Nuamah..... Ca pue la saison de merde...je peux me planter et j'aimerai d'ailleurs, mais ca pue d'avantage la saison galère. 2 blessés de longue date qui reviennent et qui doivent presque tout réapprendre alors qu'on leur demande d'être bon et tout de suite, des joueurs vieillissants pour qui il devient de plus en plus difficile de relancer la machine, des recrues décevante ou pas aussi forte qu'on ne l'aurait pensé, etc...... Moi Duranville pour l'instant je ne lui trouve aucune qualité, Ouedraogo bof, Bidstrup il passe la visite médicale on se demande comment, Openda Ok, c'est pas folichon tout ca....

Détesté par tout le monde, Anthony Lopes trouve ça logique

Pas d’idées sans QI..

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ah bon Duranville et Boudache sont pas prêt après avoir fait toute la prépa et participé à tous les matchs amicaux ? Soit il y a un problème au niveau de sa prépa soit il nous prend pour des jambons pour justifier sa compo degueu

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