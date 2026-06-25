PSG : Le Real Madrid chamboule l'avenir de Kang-in Lee
Kang-In Lee

PSG : Le Real Madrid chamboule l'avenir de Kang-in Lee

PSG25 juin , 14:30
parEric Bethsy
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Prêt à quitter le Paris Saint-Germain cet été, Kang-in Lee s’est mis d’accord avec l’Atlético Madrid. Mais la direction francilienne pourrait privilégier une autre option pour le milieu sud-coréen.
Comme son coéquipier Gonçalo Ramos, Kang-in Lee a perdu patience. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain ne supporte plus son statut de remplaçant dans les plans de Luis Enrique. Cette saison, l’entraîneur parisien l’a surtout aligné en championnat au moment de ménager les titulaires. Cela n’a pas échappé au Sud-Coréen qui n’a pas débuté un seul match de Ligue des Champions. Dans ces conditions, le club de la capitale, qui l’avait retenu cet hiver, ne lui ferme plus la porte. L’Atlético Madrid est revenu à la charge et peut cette fois envisager son transfert, du moins à condition de parvenir à un accord avec le Paris Saint-Germain.

La Juve n'arrive pas à recruter Brahim Diaz

Pour le moment, les deux parties sont encore loin d’un terrain d’entente et les Colchoneros pourraient être devancés par un nouveau concurrent. De l’autre côté des Alpes, La Gazzetta dello Sport nous apprend que la Juventus Turin s’intéresse aussi à Kang-in Lee. Les Bianconeri rencontrent des difficultés pour recruter l’ailier du Real Madrid Brahim Diaz. C’est pourquoi le géant italien se rabat sur l’international sud-coréen. Pour l’Atlético Madrid, la menace turinoise est à prendre au sérieux dans la mesure où les Italiens discutent déjà avec le Paris Saint-Germain au sujet du transfert de l’attaquant français Randal Kolo Muani.
Reste à savoir si la perspective d’évoluer en Serie A, et plus particulièrement à la Juventus Turin, attire Kang-in Lee. Le Parisien pourrait bien privilégier les Rojiblancos avec qu’il a déjà trouvé un accord, et qui disputent un championnat qu’il connaît bien en tant qu’ancien joueur de Majorque. Le milieu polyvalent aura évidemment son mot à dire. Mais son futur club devra au moins se rapprocher des 35 millions d’euros exigés par le Paris Saint-Germain pour son transfert.
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