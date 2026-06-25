PSG : Le Real Madrid chamboule l'avenir de Kang-in Lee

Oui comme tu dis, apparemment. C'est mieux de ne pas être affirmatif surtout quand ça vient de l'équipe
Alors que le club a toujours été sain sous textor. C'est pas pour rien que textor demande au conseil d'administration d'arrêter sa loyauté envers kang !
ca se trouve le qatar achete 100 fois plus, balec si ca gagne, c'est le foot business, donc faut du blé
Kvara ne partira pas à Liverpool ou ailleurs même pour 150 millions d'euros ou plus. Il est trop essentiel pour le PSG.
mange ta mere
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
Gazzetta : Au vu des difficultés pour Brahim Diaz, la Juve s'intéresserait désormais Kang-in Lee. Le joueur du #PSG pourrait être une option cet été, alors que les discussions pour Kolo Muani se poursuivent pour trouver un accord (optimisme pour celui contractuel, reste désormais