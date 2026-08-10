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L’ASSE arrache un espoir sénégalais très convoité

ASSE10 août , 14:00
parEric Bethsy
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En quête d’une solution supplémentaire pour sa charnière centrale, l’AS Saint-Etienne va mettre la main sur un jeune talent prometteur. Mis à l’essai, le Sénégalais Mahamadou Mourtada Gueye va dans un premier temps renforcer l’équipe réserve, en attendant peut-être mieux.
L’excellente entame de saison ne change pas les plans de l’AS Saint-Etienne. Après le large succès à Sochaux (3-0) lors de la 1ère journée de Ligue 2, le club de Kilmer Sports Ventures reste à la recherche d’un défenseur central. En réalité, les Verts l’ont peut-être déjà trouvé puisqu’une mise à l’essai va aboutir à une signature. Elle concerne le jeune Mahamadou Mourtada Gueye qui porte les tenues stéphanoises depuis quelques jours.
Le défenseur central âgé de 19 ans a en effet disputé le tournoi international U21 avec l’équipe réserve de l’AS Saint-Etienne à Ploufragan (du 31 juillet au 2 août). Son test s’est ensuite poursuivi puisque le Sénégalais s’est discrètement glissé au milieu des professionnels lors de la séance d’entraînement jeudi dernier. Selon le média spécialisé EVECT, Mahamadou Mourtada Gueye va plutôt renforcer la réserve des Verts qui évolue en National 2, au moins durant le début de la saison. Le défenseur central, qui a réalisé d'autres essais dans des clubs européens, aura l’opportunité de faire ses preuves et de gagner une place dans l’effectif de l’équipe première.

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La passerelle existe si l’on en croit l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne Ian Cathro, qui confiait en juillet dernier son souhait de laisser la porte ouverte aux jeunes du club. « Je sais que les joueurs qui sortent de notre centre de formation sont importants, ils portent l’identité du club, on ne doit pas avoir peur de leur donner ce genre d’opportunités, annonçait l’Ecossais. (…) A partir de maintenant, ils vont devoir travailler et, pour la suite, on verra. » Désormais, le message s’adresse aussi à celui qui représente le Sénégal dans les catégories de jeunes.
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Derniers commentaires

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Je sais bien mais pour gagner on est obligé de jouer avec des offensifs. C’est honteux ce qui s’est passé mardi dernier. C’est peut être des erreurs mais maintenant ils sont là et ont été recruter comme titulaire ou remplaçant alors si les titulaires sont pas là ils doivent jouer

Le PSG offre 50ME pour Ferran Torres, accord imminent !

Allez pitié on en peut plus d'attendre

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ou tout simplement il ne sont pas aussi bon qu'ils ne l'auraient pensé. Pas super optimiste même avec Fofana et Nuamah..... Ca pue la saison de merde...je peux me planter et j'aimerai d'ailleurs, mais ca pue d'avantage la saison galère. 2 blessés de longue date qui reviennent et qui doivent presque tout réapprendre alors qu'on leur demande d'être bon et tout de suite, des joueurs vieillissants pour qui il devient de plus en plus difficile de relancer la machine, des recrues décevante ou pas aussi forte qu'on ne l'aurait pensé, etc...... Moi Duranville pour l'instant je ne lui trouve aucune qualité, Ouedraogo bof, Bidstrup il passe la visite médicale on se demande comment, Openda Ok, c'est pas folichon tout ca....

Détesté par tout le monde, Anthony Lopes trouve ça logique

Pas d’idées sans QI..

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ah bon Duranville et Boudache sont pas prêt après avoir fait toute la prépa et participé à tous les matchs amicaux ? Soit il y a un problème au niveau de sa prépa soit il nous prend pour des jambons pour justifier sa compo degueu

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