L’ASSE arrache un espoir sénégalais très convoité

En quête d’une solution supplémentaire pour sa charnière centrale, l’AS Saint-Etienne va mettre la main sur un jeune talent prometteur. Mis à l’essai, le Sénégalais Mahamadou Mourtada Gueye va dans un premier temps renforcer l’équipe réserve, en attendant peut-être mieux.

L’excellente entame de saison ne change pas les plans de l’AS Saint-Etienne . Après le large succès à Sochaux (3-0) lors de la 1ère journée de Ligue 2, le club de Kilmer Sports Ventures reste à la recherche d’un défenseur central. En réalité, les Verts l’ont peut-être déjà trouvé puisqu’une mise à l’essai va aboutir à une signature. Elle concerne le jeune Mahamadou Mourtada Gueye qui porte les tenues stéphanoises depuis quelques jours.

Le défenseur central âgé de 19 ans a en effet disputé le tournoi international U21 avec l’équipe réserve de l’AS Saint-Etienne à Ploufragan (du 31 juillet au 2 août). Son test s’est ensuite poursuivi puisque le Sénégalais s’est discrètement glissé au milieu des professionnels lors de la séance d’entraînement jeudi dernier. Selon le média spécialisé EVECT, Mahamadou Mourtada Gueye va plutôt renforcer la réserve des Verts qui évolue en National 2, au moins durant le début de la saison. Le défenseur central, qui a réalisé d'autres essais dans des clubs européens, aura l’opportunité de faire ses preuves et de gagner une place dans l’effectif de l’équipe première.

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La passerelle existe si l’on en croit l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne Ian Cathro, qui confiait en juillet dernier son souhait de laisser la porte ouverte aux jeunes du club. « Je sais que les joueurs qui sortent de notre centre de formation sont importants, ils portent l’identité du club, on ne doit pas avoir peur de leur donner ce genre d’opportunités, annonçait l’Ecossais. (…) A partir de maintenant, ils vont devoir travailler et, pour la suite, on verra. » Désormais, le message s’adresse aussi à celui qui représente le Sénégal dans les catégories de jeunes.