L'OM n'abandonne pas cette piste en attaque à 12 ME

L'OM a encore pas mal de travail cet été sur le marché des transferts. Le club phocéen est à la recherche de bonnes opportunités et Albert Guðmundsson a tout du profil parfait.

L'Olympique de Marseille souhaite boucler plusieurs deals dans les prochains jours. Bruno Genesio sait que sa direction doit avant tout dégraisser l'effectif afin de soulager les finances du club, mais il souhaite néanmoins pouvoir compter sur quelques renforts de qualité. Compte tenu de la situation financière de l' OM , les pensionnaires du Stade Vélodrome veulent avant tout saisir les opportunités qui se présentent. Albert Guðmundsson pourrait bien être l'heureux élu, alors que l'Islandais est à la recherche d'un nouveau défi.

Guðmundsson, la belle pioche de l'OM ?

Tutto Mercato Web, l'OM est toujours intéressé par les services du joueur de 29 ans. L'attaquant est toutefois estimé à un peu plus de 10 millions d'euros, ce qui pourrait freiner les ardeurs de l'Olympique de Marseille. Un prêt semble également envisageable et pourrait permettre aux Phocéens de boucler l'opération à moindre coût. Selon les informations de, l'OM est toujours intéressé par les services du joueur de 29 ans. L'attaquant est toutefois estimé à un peu plus de 10 millions d'euros, ce qui pourrait freiner les ardeurs de l'Olympique de Marseille. Un prêt semble également envisageable et pourrait permettre aux Phocéens de boucler l'opération à moindre coût.

À noter que Bournemouth et Aston Villa sont également dans le coup pour s'attacher les services de Guðmundsson. L'OM devra donc faire vite et bien s'il veut avoir une chance de recruter le natif de Reykjavik. Le discours de Bruno Genesio, qui cherche un nouvel attaquant fiable au plus haut niveau, pourrait également faire mouche auprès de l'international islandais.

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En attendant d'en savoir plus dans ce dossier, l'Olympique de Marseille va devoir continuer à travailler avec patience et humilité. Ce dimanche, les Phocéens ont battu l'Athletic Bilbao au Stade Vélodrome en match de préparation. Un succès forcément intéressant à quelques jours du début de la saison. De quoi engranger de la confiance et permettre à Bruno Genesio de poursuivre sereinement la préparation de son groupe, alors que les grandes échéances approchent à grands pas.