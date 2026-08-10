L'OM ruiné à ce point, Genesio ne s'y attendait pas

Avec un effectif très amoindri, Bruno Genesio va devoir faire des miracles. L'entraineur de l'OM s'attendait à des difficultés au mercato, mais l'ampleur du désastre le surprend.

A l’image de ce qu’il s’est passé à l’Olympique Lyonnais l’été dernier, l’OM doit revoir la voilure de façon spectaculaire au mercato. Mais si à l’OL, c’était la gestion aléatoire de John Textor et la menace d’une relégation en Ligue 2 qui avaient provoqué les nouvelles directives économiques, à Marseille, c’est Frank McCourt qui a décidé de couper les cordons de la bourse. Et à trois semaines de la fin du mercato, il n’y a aucune recrue en attente, et toujours des départs qui se finalisent chaque jour.

Une vraie surprise pour Bruno Genesio, qui avait été prévenu au sujet de la situation financière délicate de l’OM, mais ne pensait pas que ce serait à ce point. « Je le savais mais peut-être pas à ce point-là, mais on doit s'adapter. Ce n'est pas l'idéal. Les finances et tout ce qui tourne autour du mercato, ce n'est pas mon travail. Je ne suis pas un spécialiste des budgets ou des finances. Il y a des gens qui sont là pour ça et je leur fais confiance. Ce sera à nous, le staff, de nous adapter au groupe que nous aurons, d'en tirer le maximum et de bien définir les objectifs en fonction du groupe qui sera constitué au 1er septembre », a livré un Bruno Genesio très mesuré malgré les départs incessants.

Bruno Genesio reste pro malgré le mercato

Mais pour le moment, l’entraineur de l’OM travaille à l’aveugle et n’a absolument aucune certitude sur l’équipe qu’il alignera pour débuter la saison, le mercato décidant des départs. A défaut de pouvoir compter sur des arrivées. « Le onze de départ, jusqu'au 31 août, risque de changer tous les jours. Il n'y a donc pas de onze de départ. Moi, je suis entraîneur, donc il faudra que je tire 100 % du groupe que j'aurai à ma disposition le 1er septembre. C'est notre travail », a souligné l’entraineur de l’OM, qui prépare du mieux possible son équipe dans des conditions tout de même compliquées. Et c’est du jamais vu à l’OM de ne pas compter une seule recrue à trois semaines de la fin du mercato.