L'OM ruiné à ce point, Genesio ne s'y attendait pas

L'OM ruiné à ce point, Genesio ne s'y attendait pas

OM10 août , 14:30
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Avec un effectif très amoindri, Bruno Genesio va devoir faire des miracles. L'entraineur de l'OM s'attendait à des difficultés au mercato, mais l'ampleur du désastre le surprend.
A l’image de ce qu’il s’est passé à l’Olympique Lyonnais l’été dernier, l’OM doit revoir la voilure de façon spectaculaire au mercato. Mais si à l’OL, c’était la gestion aléatoire de John Textor et la menace d’une relégation en Ligue 2 qui avaient provoqué les nouvelles directives économiques, à Marseille, c’est Frank McCourt qui a décidé de couper les cordons de la bourse. Et à trois semaines de la fin du mercato, il n’y a aucune recrue en attente, et toujours des départs qui se finalisent chaque jour.
Une vraie surprise pour Bruno Genesio, qui avait été prévenu au sujet de la situation financière délicate de l’OM, mais ne pensait pas que ce serait à ce point. « Je le savais mais peut-être pas à ce point-là, mais on doit s'adapter. Ce n'est pas l'idéal. Les finances et tout ce qui tourne autour du mercato, ce n'est pas mon travail. Je ne suis pas un spécialiste des budgets ou des finances. Il y a des gens qui sont là pour ça et je leur fais confiance. Ce sera à nous, le staff, de nous adapter au groupe que nous aurons, d'en tirer le maximum et de bien définir les objectifs en fonction du groupe qui sera constitué au 1er septembre », a livré un Bruno Genesio très mesuré malgré les départs incessants.

Bruno Genesio reste pro malgré le mercato

Mais pour le moment, l’entraineur de l’OM travaille à l’aveugle et n’a absolument aucune certitude sur l’équipe qu’il alignera pour débuter la saison, le mercato décidant des départs. A défaut de pouvoir compter sur des arrivées. « Le onze de départ, jusqu'au 31 août, risque de changer tous les jours. Il n'y a donc pas de onze de départ. Moi, je suis entraîneur, donc il faudra que je tire 100 % du groupe que j'aurai à ma disposition le 1er septembre. C'est notre travail », a souligné l’entraineur de l’OM, qui prépare du mieux possible son équipe dans des conditions tout de même compliquées. Et c’est du jamais vu à l’OM de ne pas compter une seule recrue à trois semaines de la fin du mercato.
Articles Recommandés
Le Psg Offre 50me Pour Ferran Torres Accord Imminent
PSG

Le PSG offre 50ME pour Ferran Torres, accord imminent !

Ol Sous Pression Paulo Fonseca Prend Une Decision Radicale
OL

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Cathro
ASSE

L’ASSE arrache un espoir sénégalais très convoité

Lom Nabandonne Pas Cette Piste En Attaque A 12 Me
OM

L'OM n'abandonne pas cette piste en attaque à 12 ME

Fil Info

10 août , 15:20
Le PSG offre 50ME pour Ferran Torres, accord imminent !
10 août , 15:00
OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale
10 août , 14:00
L’ASSE arrache un espoir sénégalais très convoité
10 août , 13:30
L'OM n'abandonne pas cette piste en attaque à 12 ME
10 août , 13:10
OL : Trois joueurs absents à la veille du match contre Prague
10 août , 13:00
PSG : Godts est trop cher, Paris doit abandonner
10 août , 12:40
OL : Rome refuse cette exigence XXL pour Malick Fofana
10 août , 12:20
L'OM finalise ce lundi la signature d'un joueur tant attendu
10 août , 12:00
Ferran Torres au PSG, Luis Campos torture le Barça

Derniers commentaires

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Je sais bien mais pour gagner on est obligé de jouer avec des offensifs. C’est honteux ce qui s’est passé mardi dernier. C’est peut être des erreurs mais maintenant ils sont là et ont été recruter comme titulaire ou remplaçant alors si les titulaires sont pas là ils doivent jouer

Le PSG offre 50ME pour Ferran Torres, accord imminent !

Allez pitié on en peut plus d'attendre

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ou tout simplement il ne sont pas aussi bon qu'ils ne l'auraient pensé. Pas super optimiste même avec Fofana et Nuamah..... Ca pue la saison de merde...je peux me planter et j'aimerai d'ailleurs, mais ca pue d'avantage la saison galère. 2 blessés de longue date qui reviennent et qui doivent presque tout réapprendre alors qu'on leur demande d'être bon et tout de suite, des joueurs vieillissants pour qui il devient de plus en plus difficile de relancer la machine, des recrues décevante ou pas aussi forte qu'on ne l'aurait pensé, etc...... Moi Duranville pour l'instant je ne lui trouve aucune qualité, Ouedraogo bof, Bidstrup il passe la visite médicale on se demande comment, Openda Ok, c'est pas folichon tout ca....

Détesté par tout le monde, Anthony Lopes trouve ça logique

Pas d’idées sans QI..

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ah bon Duranville et Boudache sont pas prêt après avoir fait toute la prépa et participé à tous les matchs amicaux ? Soit il y a un problème au niveau de sa prépa soit il nous prend pour des jambons pour justifier sa compo degueu

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading