PSG : Luis Enrique tombe amoureux d’Olise en plein Mondial

PSG : Luis Enrique tombe amoureux d’Olise en plein Mondial

PSG25 juin , 17:00
parGuillaume Conte
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En vacances, Luis Enrique suit la Coupe du monde et notamment l'équipe de France où figurent de nombreux joueurs du PSG. Mais c'est la performance de Michel Olise qui bluffe l'entraineur espagnol.
En repos après la saison à rallonge du PSG et la mission accomplie de garder le titre de champion d’Europe, Luis Enrique peut profiter de sa famille et de ses vacances. L’entraineur espagnol, qui déteste les médias et ne s’en cache pas, n’est pas consultant pendant ce Mondial, mais cela ne l’empêche pas de suivre la compétition attentivement.

Olise, Luis Enrique le regarde attentivement

Forcément, l’Asturien aura un regard pour l’Espagne, favorite de cette compétition et qu’il a dirigée sans succès par le passé. Mais aussi pour la France. Car la plupart de ses joueurs y évoluent, et Luis Enrique aura envie de voir comment se passe le Mondial pour eux. Et selon les informations de Kicker, cela commence à s’agiter dans la tête de l’ancien coach du FC Barcelone devant les performances de Michael Olise.
A l’image de sa saison au Bayern Munich, l’ailier révélé à Crystal Palace prend une place prépondérante dans la formation de Didier Deschamps et en devient même l’un des leaders offensifs. Ce n’était pas gagné quand on connait la qualité des attaquants des Bleus. Mais l’entente d’Olise avec des joueurs comme Dembélé, Doué et Barcola, qui évoluent tous au PSG, donne des idées à Luis Enrique selon le magazine allemand. Ce dernier affirme que l’entraineur espagnol apprécie le niveau affiché par le joueur du Bayern Munich, et se verrait bien l’avoir sous ses ordres prochainement.
Le PSG n’est pas le seul sur le coup, puisque le Real Madrid rêve aussi de le faire venir, même s’il semble acquis que Olise ne quittera pas la Bavière, seulement un an après son arrivée. En tout cas, Luis Enrique, qui a besoin de faire venir un joueur offensif supplémentaire, a bien constaté qu’il y avait un joueur qui crevait l’écran chez les Bleus. L’un des rares à ne pas être déjà au PSG avec un certain Kylian Mbappé.
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