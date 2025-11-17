ICONSPORT_276721_0024

Manchester United signe un chèque historique pour Vinicius

De plus en plus fortement critiqué au Real Madrid, Vinicius Junior pourrait quitter l’Espagne à la fin de la saison. Manchester United s’apprête à formuler une offre colossale pour tenter de le recruter.
En fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2027, Vinicius Junior n’a toujours pas prolongé en faveur du club merengue. Les relations sont par ailleurs extrêmement tendues entre l’ailier brésilien et Xabi Alonso comme l’a notamment prouvé la sortie du joueur face au FC Barcelone lors du dernier Clasico. Un départ de Vinicius n’est plus tabou au Real, où Florentino Pérez a ouvert la porte à un transfert, à condition bien sûr de s’y retrouver financièrement.
L’Arabie Saoudite ou encore le Paris Saint-Germain ont été cités comme de possibles points de chute pour « Vini », lequel attise également la convoitise en Angleterre. Manchester United a justement l’intention de frapper fort avec une offre énorme pour recruter Vinicius selon les informations du site Fichjaes. Le média l’affirme, les Red Devils sont prêts à payer la somme colossale de 200 millions d’euros pour recruter l’ailier brésilien de 25 ans lors du prochain mercato estival. Les dirigeants de Manchester United jugent que l’occasion est unique de frapper un très gros coup sur le marché des transferts avec la venue d’un joueur classé 2e au Ballon d’Or il y a seulement un an.

La question est maintenant de savoir si Vinicius sera enclin à quitter le Real Madrid à un an de la fin de son contrat pour rejoindre Manchester United, un club en grosse difficulté ces dernières années et qui peine à se qualifier en Ligue des Champions. Le média ajoute qu’en Angleterre, Chelsea observe aussi de près la situation de Vinicius et envisage de son côté de monter à 150 millions d’euros en cas d’offre cet été. Reste à voir ce que le PSG et l’Arabie Saoudite décideront mais du côté madrilène, on peut légitimement espérer que les enchères montent afin de boucler un départ du Brésilien au prix très fort. C’est néanmoins le joueur et personne d’autre qui aura le dernier mot dans ce dossier qui risque d’agiter l’acutalité du Real Madrid dans les mois à venir.
