L'OL et l’OM peuvent l’oublier, l'Atlético met le paquet

Jonathan David a rejoint l'Atlético de Madrid l'été dernier sous la forme d'un prêt en provenance de la Juventus. L'OL et l'OM le surveillent toujours de près, même si son recrutement s'annonce compliqué.

La Juventus s'est pas mal trompée ces dernières années sur le marché des transferts. À l'instar de Loïs Openda, Jonathan David ne s'est jamais vraiment adapté dans le Piémont. Après avoir tenté de s'imposer à Turin, l'ancien joueur du LOSC a finalement décidé de quitter la Vieille Dame l'été dernier pour se relancer en prêt du côté de l'Atlético de Madrid. Avec le club de la capitale espagnole, l'attaquant canadien parvient à se mettre en valeur. Suffisamment pour convaincre les Colchoneros de passer à l'action afin de le conserver définitivement à l'issue de la saison ? Et ça semble en très bonne voie.

L'Atlético est déjà dingue de Jonathan David

Selon les informations de Calcio Mercato, l'Atlético de Madrid réfléchit en effet déjà à conserver Jonathan David. Pour cela, les Colchoneros devront lever l'option d'achat de 25 millions d'euros incluse dans le prêt du Canadien. Une opération qui pourrait satisfaire toutes les parties, notamment la Juventus, qui réaliserait une belle vente après avoir recruté David libre de tout contrat en provenance du LOSC.

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