Leipzig-Lens : Les compos (21h sur Canal+Foot)
5e journée de Ligue des Champions
RB Leipzig : Vandevoordt, Baku, Orban, Estève, Raum, El Aynaoui, Baumgartner, Reitz, Gruda, Gomis, Nusa
RC Lens : Risser, Ganiou, Todibo, Baidoo, Abdulhamid, Titraoui, Haidara, Udol, Thauvin, Sotoca, Sima
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Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
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|3
|2
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|8
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|6
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|11
|6
|0
|5
|24
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|7
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|5
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|3
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|12
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|2
|4
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|4
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|2
|17
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|5
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|22
|0
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|10
|9
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|4
|2
|5
|18
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|2
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|11
|3
|5
|3
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|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
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|2
|2
|7
|9
|23
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|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15