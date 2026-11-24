Le dossier Erling Haaland fait du bruit en Espagne, où l’on évoque une clause susceptible de permettre au Real Madrid de recruter l’attaquant star de Manchester City l'été prochain.

Sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2034, Erling Haaland sera-t-il l’un des acteurs principaux du prochain mercato ? L’hypothèse n’est pas à exclure en fonction des sanctions qui seront prises par la Premier League à l’encontre des Citizens, reconnus coupable de 114 infractions au règlement financier du championnat anglais. En cas de relégation par exemple, un départ d’Erling Haaland pourrait être envisagé. Et cela d’autant plus facilement que selon les informations du journaliste espagnol Rubén Cañizares, une clause libératoire comprise entre 100 et 150 millions d’euros existe dans le contrat de l’international norvégien à Manchester City.

La possibilité de faire venir Haaland pour une telle somme ne laisserait pas insensible Florentino Pérez selon le journaliste espagnol, qui affirme que le vice-champion d’Espagne en titre suit le dossier de très près. Il est en revanche très clair que pour recruter Haaland, le Real Madrid devra auparavant faire de la place dans son secteur offensif. Une star parmi Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior et Yan Diomandé devra faire ses valises et tout pourrait se jouer entre le capitaine de l’équipe de France et la star brésilienne.

En effet, Bellingham est en passe de prolonger tandis que Diomandé vient d’arriver et réalise pour l’instant une première saison aboutie. Reste maintenant à voir si de lourdes sanctions seront prises à l’encontre de Manchester City et si le Real Madrid en profitera pour lancer les grandes manoeuvres afin de s’offrir Erling Haaland. Une arrivée du Norvégien dans la capitale espagnole serait en tout cas le transfert de l’été 2027.