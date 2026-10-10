OL : Fonseca bousculé par deux remplaçants

L'OL a montré un niveau indigne d'un club visant le podium à Lens, et Paulo Fonseca a des enseignements à en tirer concernant son 11 de départ.

L’Olympique Lyonnais avait l’occasion de prendre provisoirement la tête de Ligue 1 avec son déplacement à Lens. Mais contrairement au match avant la trêve où les joueurs de Paulo Fonseca ont marché sur Rennes, ils se sont cette fois-ci fait marcher dessus par Lens, qui s’est imposé 2-1. Avant le carton rouge pour Udol et la réduction du score tardive des Lyonnais, le match était quasiment à sens unique et beaucoup de joueurs rhodaniens n’ont pas été au niveau attendu.

Merah prêt à bousculer le 11 de départ ?

En conséquence, ce sont les remplaçants qui ont réussi à se mettre en évidence. Khalis Merah a apporté sa qualité technique, et s’est montré doublement décisif en provoquant le carton rouge du RC Lens et en réduisant le score dans la foulée. De quoi démontrer que le jeune milieu de terrain compte bien avoir son mot à dire dans un secteur où Corentin Tolisso peine à retrouver de la fraicheur, tandis que des joueurs comme Mads Bidstrup ou Noah Nartey ne font pas de différence. Et Tyler Morton a raté son match à Bollaert.

Autre joueur à avoir mis le feu à son entrée en jeu, c’est Keito Nakamura. Rentré tardivement de la trêve internationale, il a démontré qu’il était capable d’apporter de la finesse, du dribble, des combinaisons offensives et du danger. Ses centres auraient pu ramener l’OL au score plus rapidement, et le Japonais devrait, s’il continue à ce niveau, rapidement débuter les matchs avec Paulo Fonseca.

Malgré un effectif plus conséquent, l’entraineur portugais ne voulait pas non plus tirer sur son 11 de départ, rappelant qu’avec ce match programmé dès vendredi après la trêve internationale, il n’avait eu qu’une seule journée avec son effectif au complet pour préparer cette rencontre, ce qui explique en partie pour lui cette première période totalement manquée par ses troupes.