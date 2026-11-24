Le PSG pourrait décider de recruter un nouveau joueur offensif cet hiver. Mais les profils recherchés sont rares sur le marché des transferts hivernal...

Le Paris Saint-Germain fait face à une situation chaotique. Le club de la capitale devra composer pour la suite de la saison sans Désiré Doué ni Khvicha Kvaratskhelia. Forcément, c'est un énorme coup dur pour Luis Enrique. L'Espagnol ne veut en revanche pas se précipiter sur le marché des transferts hivernal. Son souhait est avant tout de miser sur l'équilibre collectif. Aucun joueur ne sera recruté en prêt pour quelques mois seulement. Si un nouvel élément débarque au PSG , il devra être opérationnel et s'inscrire dans le projet des champions d'Europe. Ces dernières heures, plusieurs profils ont été évoqués dans la capitale. Et celui de João Félix fait parler.

Un nouveau portugais au PSG ?

Sur son compte X, Alexandre Carvalho a notamment proposé João Félix au PSG en vue d'une arrivée cet hiver. Il faut dire que le Portugais possède quelques atouts qui jouent en sa faveur. Il sera en fin de contrat avec Al-Nassr à l'issue de la saison, ce qui pourrait faciliter un départ dans quelques semaines. Par ailleurs, le Lusitanien cherche à revenir en Europe et nul doute qu'une aventure au PSG pourrait le convaincre de relancer sa carrière sur le Vieux Continent. Enfin, João Félix est un joueur très polyvalent, une qualité généralement appréciée par Luis Enrique. L'ancien joueur de l'Atlético de Madrid peut notamment évoluer sur un côté, en faux neuf ou encore au poste d'intérieur gauche. Sa vision du jeu pourrait également apporter à un Paris Saint-Germain qui va devoir quelque peu se réinventer offensivement.

Reste à savoir si le PSG sautera sur l'occasion ou non. Pour le consultant indépendant, il est en tout cas difficile d'imaginer que João Félix, dont la valeur est aujourd'hui estimée à près de 30 millions d'euros, ne fasse pas partie des profils évoqués ces dernières heures dans les bureaux du club de la capitale. Réponse prochainement.