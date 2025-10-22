L'Inter et le Barça négocient, l'OM en alerte

A la recherche d’un latéral droit pour concurrencer Jules Koundé la saison prochaine, le FC Barcelone pense à Denzel Dumfries.

Infranchissable la saison dernière, Jules Koundé est beaucoup plus en difficulté ces dernières semaines. Que ce soit avec l’équipe de France ou avec le FC Barcelone , le défenseur de 26 ans formé aux Girondins de Bordeaux peine à enchaîner les prestations de haut niveau. Il faut dire que pour sa défense, Jules Koundé enchaîne énormément puisque les solutions pour le remplacer sont peu nombreuses, que ce soit en Bleus ou chez les Blaugrana. La direction catalane en a bien conscience et souhaite profiter du prochain mercato estival pour lui trouver un concurrent, ou tout du moins une doublure digne de ce nom.

A en croire les informations du site Fichajes, le champion d’Espagne en titre a jeté son dévolu sur un défenseur de l’Inter Milan. Que les supporters de l’OM se rassurent, il ne s’agit pas de Benjamin Pavard. C’est sur Denzel Dumfries que le FC Barcelone a flashé. Un intérêt qui ne date pas d’hier puisque l’été dernier, les dirigeants catalans s’étaient déjà renseignés sur le très offensif latéral droit néerlandais. Sous contrat avec l’Inter jusqu’au 30 juin 2028, l’ancien défenseur du PSV Eindhoven pourrait cette fois faire l’objet d’une grosse offre de la part du FC Barcelone, qui a bien compris que Jules Koundé ne pouvait plus enchaîner les saisons sans disposer d’une doublure fiable à son poste.

Dumfries vers le Barça, l'OM surveille

Du côté de l’Olympique de Marseille, ce dossier sera en tout cas suivi de loin par Medhi Benatia et Pablo Longoria. En cause, le dossier Benjamin Pavard, que l’OM va tenter de recruter de manière définitive à la fin de la saison. L’Inter acceptera-t-il de se séparer de deux latéraux durant le même mercato ? En théorie, l’Inter n’a pas son mot à dire si Marseille s’aligne sur l’option d’achat prévue, à savoir 15 millions d’euros. Si le club phocéen souhaitait en revanche négocier ce tarif à la baisse, l’Inter pourrait se montrer beaucoup plus intransigeant que prévu si dans le même cas, elle venait à perdre aussi Denzel Dumfries.