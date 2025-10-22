L'Inter et le Barça négocient, l'OM en alerte

ICONSPORT_239409_0033

A la recherche d’un latéral droit pour concurrencer Jules Koundé la saison prochaine, le FC Barcelone pense à Denzel Dumfries.
Infranchissable la saison dernière, Jules Koundé est beaucoup plus en difficulté ces dernières semaines. Que ce soit avec l’équipe de France ou avec le FC Barcelone, le défenseur de 26 ans formé aux Girondins de Bordeaux peine à enchaîner les prestations de haut niveau. Il faut dire que pour sa défense, Jules Koundé enchaîne énormément puisque les solutions pour le remplacer sont peu nombreuses, que ce soit en Bleus ou chez les Blaugrana. La direction catalane en a bien conscience et souhaite profiter du prochain mercato estival pour lui trouver un concurrent, ou tout du moins une doublure digne de ce nom.
A en croire les informations du site Fichajes, le champion d’Espagne en titre a jeté son dévolu sur un défenseur de l’Inter Milan. Que les supporters de l’OM se rassurent, il ne s’agit pas de Benjamin Pavard. C’est sur Denzel Dumfries que le FC Barcelone a flashé. Un intérêt qui ne date pas d’hier puisque l’été dernier, les dirigeants catalans s’étaient déjà renseignés sur le très offensif latéral droit néerlandais. Sous contrat avec l’Inter jusqu’au 30 juin 2028, l’ancien défenseur du PSV Eindhoven pourrait cette fois faire l’objet d’une grosse offre de la part du FC Barcelone, qui a bien compris que Jules Koundé ne pouvait plus enchaîner les saisons sans disposer d’une doublure fiable à son poste.

Dumfries vers le Barça, l'OM surveille

Du côté de l’Olympique de Marseille, ce dossier sera en tout cas suivi de loin par Medhi Benatia et Pablo Longoria. En cause, le dossier Benjamin Pavard, que l’OM va tenter de recruter de manière définitive à la fin de la saison. L’Inter acceptera-t-il de se séparer de deux latéraux durant le même mercato ? En théorie, l’Inter n’a pas son mot à dire si Marseille s’aligne sur l’option d’achat prévue, à savoir 15 millions d’euros. Si le club phocéen souhaitait en revanche négocier ce tarif à la baisse, l’Inter pourrait se montrer beaucoup plus intransigeant que prévu si dans le même cas, elle venait à perdre aussi Denzel Dumfries.

Derniers commentaires

OM : Il trahit Marseille sur Canal+ et choque les supporters

Je suis d'accord avec toi. Justement. Connaissant l'histoire du PSG sous l'ère QSI, sortir l'argument du budget et des effectifs comme impératif de résultats c'est, pour rester poli, surprenant. Il faut soit avoir la mémoire très courte, soit mal connaitre son club, soit faire son troll à deux balles comme ceux qui osent tout. Et puis, notre budget, aussi bon soit-il, est encore loin du votre. Que cet argument vienne d'un brestois, ok, mais d'un parisien...

« Ce PSG est écœurant » : La presse européenne n’en revient pas

Et il va surtout falloir maintenir ce niveau d'exigence. Il y a un an la presse se pâmait pour Liverpool et on a vu... Savourons seulement mais que nos joueurs restent concentrés.

« Vitinha est le meilleur milieu du monde », Riolo applaudit le PSG

Oui, comme Hakimi et Mendes par exemple.

« Vitinha est le meilleur milieu du monde », Riolo applaudit le PSG

Personnellement j'aime ce genre de joueur et lui excelle dans son style. Paris lui doit beaucoup, même s'il est très bien entouré. Quand je repense à ses débuts où il se faisait pourrir par les "stars". C'est un joueur très précieux pour l'équilibre de l'équipe.

OM : Il trahit Marseille sur Canal+ et choque les supporters

c'est vrai qu'on a un tres gros budget,c'est aussi vrai que quand le qatar est arrivé il a usé et surabusé de ses moyens illimites mais maintenant c'est devenu un club tres bien structuré et qui travaille bien!Rien que la ldc a rapporté 149 millions en tout,la coupe du monde des clubs 90 millions,la billeterie du Parc 170 millions,les droits tv (national et a l'international) 245 millions,le merchandising,les contrats avec nike,qatar airways,jordan et surtout l'economie de la masse salariale moins grosse qu'avec les grosses stars!"On " est devenu un club tres serieux qui bosse bien,bien loin des debuts qsi donc l'argent illimité!

