Le Barça aidé par l'arbitre, une simulation fait scandale

Ligue des Champions22 oct. , 10:40
parClaude Dautel
Le FC Barcelone s'est imposé 6-1 mardi soir face à l'Olympiakos, mais du côté du club grec, on n'a pas du tout digéré l'expulsion de Santiago Hezze à la 57e minute. Alors que l'Olympiakos venait de réduire le score (2-1), l'arbitre a mis un deuxième jaune, et donc expulsé, le milieu défensif argentin. Sauf que Urs Schnyder, l'arbitre suisse du match, a été totalement abusé par une grossière simulation de Marc Casado. La VAR ne pouvant pas être utilisé sur ce type d'action, Hezze a donc laissé ses coéquipiers à dix, ce qui a forcément contribué au déluge de buts du Barça.
A quelques jours du match entre le FC Barcelone et le Real Madrid, les supporters des Merengue ont évidemment remis en avant cette séquence, histoire de faire remarquer que le Barça bénéficiait de largesses arbitrales. Loin de ce débat espagnol, l'Olympiakos a tout de même l'impression d'avoir été roulé dans la farine du côté de la Catalogne. Cela ne changera pas le score du match, mais il pourrait être utile que la VAR soit aussi utilisé lorsqu'il y a une décision grossière avec des conséquences aussi visibles. 
Derniers commentaires

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

tu n'as surement pas vu le match ,70% de possession,24 tirs,729 passes reussies (les allemands 289) on peut quand meme dire que si le bayer etait faible c'est du en grande parti a la performance de Paris?Puis pourquoi toujours vouloir opposer les clubs?En championnat oui pas de problemes mais c'est pas kiffant de voir le football francais remonter vers les sommets europeens et arreter de se faire snober par les etrangers qui nous appellent la farmer league?Moi je suis copntent qu'ils ferment bien leurs gueules a nous rabaisser!

PSG : Kolo Muani, la catastrophe arrive pour Paris

Un des plus gros raté du PSG .Je ne comprend pas que Deschamps sélectionne cette buse

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

Ben ecoute ca va,quand je souhaite que le voisin vienne sonner chez moi c'est juste quand je suis hyper enervé lol!Sinon ben pour resumer on a jouer a 10 vs 10 depuis la 30eme mn de la premiere mi temps,les stats sont 70% de possession pour nous,24 tirs a 6,729 passes reussies contre 289 les allemands ;1 poteau partout^^Ils nous manquent encore 3 titulaires et apres on est bon^^Oui ce soir j'ai vu sur certains reseaux sociaux que pour le match de marseille vu la dynamique actuelle c'est limite du gateau le deplacement au sporting,ils ont tort de s'enflammer ce n'est pas un petit club!!Ils ont enchainé 2 deplacements a naples et dortmund (defaite et nul) la chez eux ils vont faire le forcing pour gagner,a ne pas prendre a la legere (et + avec une vieille connaissance pour vous luis suarez qui en ai a 7 buts en 10 matchs!Desole le pavé :)

OL : Neal Maupay à Lyon, rendez-vous en janvier !

il n'a depassé les 10 buts sur 1 saison que 3 fois et c'etait a chaque fois en 2eme division .. C'est donc pas terrible pour un 9

OL : Neal Maupay à Lyon, rendez-vous en janvier !

Alors on est peut etre pas l'equipe la plus coté du championnat avec un recrutement lowcost et en ayant depensé que 30M tout en perdant 5-6 elements ultra important dont lacazette cherki mikautadze et almada mais on est qu'a 3pts du 1er a l'heure actuelle .. on verra deja a la treve si on est tjs campé a 15pts ou si on arrive a suivre.. et la on pourra dire si on est en difficulté ou pas.. financierement oui la c'est claire on est en difficulté mais sportivement a l'heure actuelle ce n'est pas le cas

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

