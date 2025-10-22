Le Barça aidé par l'arbitre, une simulation fait scandale

tu n'as surement pas vu le match ,70% de possession,24 tirs,729 passes reussies (les allemands 289) on peut quand meme dire que si le bayer etait faible c'est du en grande parti a la performance de Paris?Puis pourquoi toujours vouloir opposer les clubs?En championnat oui pas de problemes mais c'est pas kiffant de voir le football francais remonter vers les sommets europeens et arreter de se faire snober par les etrangers qui nous appellent la farmer league?Moi je suis copntent qu'ils ferment bien leurs gueules a nous rabaisser!
Un des plus gros raté du PSG .Je ne comprend pas que Deschamps sélectionne cette buse
Ben ecoute ca va,quand je souhaite que le voisin vienne sonner chez moi c'est juste quand je suis hyper enervé lol!Sinon ben pour resumer on a jouer a 10 vs 10 depuis la 30eme mn de la premiere mi temps,les stats sont 70% de possession pour nous,24 tirs a 6,729 passes reussies contre 289 les allemands ;1 poteau partout^^Ils nous manquent encore 3 titulaires et apres on est bon^^Oui ce soir j'ai vu sur certains reseaux sociaux que pour le match de marseille vu la dynamique actuelle c'est limite du gateau le deplacement au sporting,ils ont tort de s'enflammer ce n'est pas un petit club!!Ils ont enchainé 2 deplacements a naples et dortmund (defaite et nul) la chez eux ils vont faire le forcing pour gagner,a ne pas prendre a la legere (et + avec une vieille connaissance pour vous luis suarez qui en ai a 7 buts en 10 matchs!Desole le pavé :)
il n'a depassé les 10 buts sur 1 saison que 3 fois et c'etait a chaque fois en 2eme division .. C'est donc pas terrible pour un 9
Alors on est peut etre pas l'equipe la plus coté du championnat avec un recrutement lowcost et en ayant depensé que 30M tout en perdant 5-6 elements ultra important dont lacazette cherki mikautadze et almada mais on est qu'a 3pts du 1er a l'heure actuelle .. on verra deja a la treve si on est tjs campé a 15pts ou si on arrive a suivre.. et la on pourra dire si on est en difficulté ou pas.. financierement oui la c'est claire on est en difficulté mais sportivement a l'heure actuelle ce n'est pas le cas
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
Casadó aplicando los #Valors de La Masía fingiendo una agresión en la cara de Hezze por rozarle con el dedo y 2° 🟨. Las ayudas de Ceferín a Laporta porque Olympiacos había recordado diferencias 😂🤣 ¡ASÍ ASÍ ASÍ GANA EL MADRID! #ChampionsLeague #UCL