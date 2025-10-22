Le Barça aidé par l'arbitre, une simulation fait scandale

Le FC Barcelone s'est imposé 6-1 mardi soir face à l'Olympiakos, mais du côté du club grec, on n'a pas du tout digéré l'expulsion de Santiago Hezze à la 57e minute. Alors que l'Olympiakos venait de réduire le score (2-1), l'arbitre a mis un deuxième jaune, et donc expulsé, le milieu défensif argentin. Sauf que Urs Schnyder, l'arbitre suisse du match, a été totalement abusé par une grossière simulation de Marc Casado. La VAR ne pouvant pas être utilisé sur ce type d'action, Hezze a donc laissé ses coéquipiers à dix, ce qui a forcément contribué au déluge de buts du Barça.

A quelques jours du match entre le FC Barcelone et le Real Madrid, les supporters des Merengue ont évidemment remis en avant cette séquence, histoire de faire remarquer que le Barça bénéficiait de largesses arbitrales. Loin de ce débat espagnol, l'Olympiakos a tout de même l'impression d'avoir été roulé dans la farine du côté de la Catalogne. Cela ne changera pas le score du match, mais il pourrait être utile que la VAR soit aussi utilisé lorsqu'il y a une décision grossière avec des conséquences aussi visibles.