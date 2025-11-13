ICONSPORT_273107_0048

L'Inter enrage contre l'OM et Lens

Mercato13 nov. , 15:00
parCorentin Facy
2
L’Inter Milan a dépensé 40 millions d’euros sur deux joueurs de Ligue 1 l’été dernier en recrutant Luis Henrique et Andy Diouf en provenance de l’OM et de Lens. Deux flops dont le club italien veut déjà se séparer.
L’Inter Milan s’est montré plutôt discret sur le marché des transferts l’été dernier en se contentant de cinq recrues. Le club nerazzurri a néanmoins fait le bonheur des clubs de Ligue 1 en achetant Luis Henrique pour 23 millions d’euros à l’Olympique de Marseille et Andy Diouf pour 20 millions d’euros au RC Lens. Deux transferts bienvenus pour les clubs français concernés alors que la situation financière est plus précaire que jamais en Ligue 1 en raison de la baisse des droits TV.
Economiquement, ces deux deals ont fait le bonheur de l’OM et de Lens. Trois mois plus tard, l’Inter est en revanche loin d’être satisfait par le rendement de l’attaquant brésilien et du milieu de terrain français. A tel point que selon la presse italienne, les dirigeants milanais ont déjà acté leur décision de se séparer de Luis Henrique et d’Andy Diouf dès cet hiver. Une tendance confirmée par le journaliste Abdellah Boulma.
« Luis Henrique, acheté 23 M€ à l’OM, est déjà poussé vers la sortie. L’Inter veut s’en séparer dès cet hiver. Andy Diouf, recruté à Lens pour 25 M€ est également concerné » a publié sur X notre confrère, qui ajoute que l’implication et le sérieux des deux joueurs est dénoncé par l’Inter Milan, pas satisfait du rendement de Luis Henrique et d’Andy Diouf depuis le début de la saison.

L'Inter pousse dehors Luis Henrique et Andy Diouf

Le Brésilien acheté à l’OM n’a toujours pas été décisif depuis le début de la saison tandis que l’ex-milieu de terrain du RC Lens n’est pas au niveau attendu par son entraîneur Cristian Chivu dans l’entrejeu. Avant de dépenser de telles sommes pour des espoirs de Ligue 1, l’Inter y réfléchira sans doute à deux fois à l'avenir. Car pour les Nerazzuri, avoir dépensé 40 millions d’euros sur deux flops lors du même mercato relève presque de la catastrophe industrielle tant les clubs de Série A sont eux aussi sur un fil financièrement.
2
