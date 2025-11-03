Les millions pleuvent, Arsenal vient piller la Ligue 1

Arsenal a parfaitement entamé sa saison et veut tout rafler dans quelques mois. Les Gunners sont également ambitieux sur le marché des transferts et cet hiver, le club londonien veut marquer les esprits.

Arsenal peut s'avancer confiant cette saison dans le fait de remporter la Premier League. Les hommes de Mikel Arteta sont clairement favoris pour le titre après 10 journées disputées. En Ligue des champions, les Gunners sont également impressionnants. Mais la direction d'Arsenal sait que tous les détails compteront cette saison. Pour beaucoup, l'effectif des Gunners n'est pas encore totalement au complet. Raison pour laquelle, l'hiver prochain, les pensionnaires de l'Emirates Stadium pourraient faire mal sur le marché des transferts. Et la Ligue 1 pourrait bien perdre de nouveaux talents.

Arsenal n'est pas du tout rassasié

Selon les informations du Daily Briefing, Arsenal va en effet passer à l'offensive pour s'attacher les services du Lillois Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain a tapé dans l'oeil de Arteta, qui le veut dans son effectif. La direction des Dogues ne fera en revanche aucun cadeau aux Gunners et pourrait demander plus de 30 millions d'euros pour lâcher Ayyoub Bouaddi, encore sous contrat dans le nord de la France jusqu'en juin 2027. Autres joueurs à beaucoup plaire au club londonien : Lennart Karl (Bayern Munich) et Marc Casado (FC Barcelone). A noter que les Londoniens se concentrent aussi depuis quelque temps sur les prolongations de contrat de joueurs importants de son effectif, comme Bukayo Saka, Jurrien Timber et Declan Rice.

Vainqueur tranquille de Burnley ce samedi en Premier League, Arsenal a confirmé un peu plus sa première place en championnat d'Angleterre. Mardi en début de soirée, la formation de Mikel Arteta sera en République tchèque pour affronter le Slavia Prague en Ligue des champions. Sans doute l'adversaire idéal pour continuer sa bonne série et gagner en confiance même si tous les adversaires se doivent d'être respectés.