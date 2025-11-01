ICONSPORT_267671_0012
Ligue 1+ utilise les enfants pour garder ses abonnés

Toujours déterminé à augmenter la popularité de Ligue 1+, Nicolas de Tavernost tient aussi à fidéliser ses abonnés. Pour les conserver sur la durée, le directeur général de LFP Media va cibler la jeune génération, également considérée comme les futurs fans du football français.
A partir de ce week-end, Ligue 1+ prend une nouvelle dimension. La chaîne de la Ligue de Football Professionnel lance la case « Ligue 1 Kids » réservée aux enfants. Une manière de s’adresser à la jeunesse génération, assume Nicolas de Tavernost, qui précise que l’idée vient du président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi.
« C'était effectivement une de ses suggestions, a confié le directeur général de LFP Media au journal L’Equipe. Nasser trouvait important de proposer quelque chose pour les enfants. Aujourd'hui, on a deux objectifs pour Ligue 1+ : rapporter des sous aux clubs mais aussi revigorer l'image de la L1. Le football est l'un des sports préférés des enfants et pouvoir leur donner accès aux clubs et aux joueurs nous a semblé un projet intéressant pour un investissement qui n'est pas considérable. »
Diffusé le samedi et le dimanche de 8h à 10h, le magazine « Ma Super Ligue 1 » contient des dessins animés (Olive et Tom : le retour, Galactik Football, Inazuma Eleven) et des séquences originales qui permettent à des enfants de commenter des buts, d’interviewer des joueurs ou de les affronter sur le terrain. Ce programme également diffusé gratuitement sur la chaîne Gulli peut ainsi séduire les jeunes. Et peut-être aider Ligue 1+ à garder ses abonnées sur la durée.

« Proposer cette émission sur une chaîne gratuite est une belle promotion, s’est réjoui Nicolas de Tavernost. Cela offre une découverte différente de la Ligue 1, pour la rendre sympathique et la rapprocher un peu plus des enfants. Et en termes de rétention, les enfants sont très puissants. Essayez d'aller couper un abonnement d'un produit qui plaît aux enfants, vous verrez. C'est difficile ensuite pour les familles d'arrêter. » La question se posera étant donné que Ligue 1+ a prévu d’augmenter son tarif lorsqu’elle récupérera le match diffusé par beIN Sports la saison prochaine.
0
Loading