TFC : Toulouse recrute Mathis Amougou en prêt (off.)

A la recherche d'un dernier renfort dans son entrejeu, le Toulouse FC fait une nouvelle fois affaire avec le RC Strasbourg, quelques mois après le prêt de Pape Demba Diop, et s'offre Mathis Amougou.

Dans un communiqué publié conjointement, Toulouse et Strasbourg ont officialisé le prêt de Mathis Amougou (20 ans). Le milieu central formé à Saint-Etienne et passé brièvement par Chelsea avait besoin de retrouver un certain temps de jeu pour enfin lancer sa carrière en Ligue 1 après seulement 4 titularisations la saison dernière. Le TFC ne dispose pas d'option d'achat dans le cadre du prêt du Strasbourgeois, lequel retrouvera son club en juin prochain.