TFC : Toulouse recrute Mathis Amougou en prêt (off.)

LA HAINE MDR se moquer de ton club c'est la HAINE ! LE NAZISIME aussi peut etre? mdr
Donc l'OL va vendre un joueur 30m pour acheter son remplaçant à 25 m....
et le donneur de lecons, t'es pas crédible, t'oublie que t'es constamment sous les articles du PSG :)
🎊🎉🎊🎉 Très bien vendu
c'est pas les lyonnais qui ont surnommé KTE Karl POTO Ekambi? Donc pas tres bon y'a 3/4 saisons et la il a quasi pas joué dans le golfe... va lui falloir combien de temps pour revenir ne serait ce que physiquement ? et niv foot , c'est pas ca...pourquopi ne pas miser sur les jeunes? Mmadi; valero; abdallah
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
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|2
|0
|0
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|3
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|5
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|2
|0
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|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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