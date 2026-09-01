OM : Hojbjerg, le panic-buy de la Roma !

OM : Hojbjerg, le panic-buy de la Roma !

OM01 sept. , 12:40
parGael Anger
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Coup de chaud à Marseille, avec un enchainement de transferts qui pourrait déboucher sur la signature de Pierre-Emile Hojbjerg à l'AS Roma sur le gong de la fin du mercato.
Le forcing de Chelsea pour faire signer Manu Koné, en raison de la vente imminente d’Enzo Fernandez à Manchester City, sème la panique à la Roma. Le club italien n’entend pas vendre son milieu de terrain, même en cas de grosse offre. Mais l’international français est séduit par la perspective de se voir offrir une porte d’entrée en Premier League, dans un club qui aura un besoin réel à son poste. Le bras de fer a débuté et cela doit désormais se décider très rapidement.
Effrayée par l’idée de perdre Manu Koné à la dernière minute, la Louve réfléchit à se renforcer dans ce secteur de jeu. Selon Gianluca Di Marzio, le club italien a contacté le Milan AC pour Youssouf Fofana et l’OM pour Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain marseillais a été poussé dehors du côté de Newcastle le mois dernier, mais il avait finalement refusé de rejoindre le club anglais. Alors qu’il semblait destiné à rester à Marseille, le Danois pourrait recevoir une offre tardive de la part de la Roma si les transferts de Fernandez et de Koné devaient s’enchaîner.

Hojbjerg rêve de la Serie A

Nul doute que l’OM ne serait pas contre une dernière belle vente, alors que le départ d’Igor Paixao est désormais de moins en moins probable. Cela n’empêche pas Frank McCourt de toujours vouloir se séparer des gros salaires, et Hojbjerg en fait bien évidemment partie.
En début de semaine, la Juventus avait tenté une timide approche auprès de Marseille pour essayer de mettre sur pied un prêt avec option d’achat pour l’ancien joueur de Tottenham, sans vraiment avancer sur le dossier. Le milieu de terrain marseillais a en tout cas toujours été bienveillant envers les intérêts en provenance de Serie A, et l’AS Roma pourrait ainsi voir une porte s’ouvrir pour un transfert de dernière minute.

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🎊🎉🎊🎉 Très bien vendu

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c'est pas les lyonnais qui ont surnommé KTE Karl POTO Ekambi? Donc pas tres bon y'a 3/4 saisons et la il a quasi pas joué dans le golfe... va lui falloir combien de temps pour revenir ne serait ce que physiquement ? et niv foot , c'est pas ca...pourquopi ne pas miser sur les jeunes? Mmadi; valero; abdallah

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Toko Ekambi pas un bon celui-là. Surtout à 33 ans passés.

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idem !! Lago vendu a Clermont, valero qui hésite a signer son contrat pro ccar il a pas joué en match de prepa ... L'OM n'a pas de pognon, mise tout sur tes meilleurs éléments du CDF

Malick Fofana ne vaut pas 40 ME, tentative d’arnaque sur l’OL

J’en ai une autre d'idée Elle aurai dû poser 35 million dans le club pour dncg garder moreira jusqu'à août et le vendre pour recup son argent

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