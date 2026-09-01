OL : Arsenal grillé, Malick Fofana signe à Sunderland

L'OL s'apprête à perdre Malick Fofana dans les ultimes heures du mercato estival. Arsenal était très intéressé, mais les Gunners vont voir le Belge signer dans un autre club anglais.

L' Olympique Lyonnais a besoin de liquidités et Malick Fofana était plus que jamais annoncé sur le départ dans ces dernières heures du mercato estival. L'international belge ne manquait pas de prétendants intéressés par son profil. C'était notamment le cas de l'AS Roma, de l'AC Milan, de Sunderland ou encore d'Arsenal. Sauf changement de dernière minute, c'est bien en Premier League que l'avenir de Fofana va se dessiner, et plus précisément à Sunderland. Ces dernières heures, Arsenal avait pourtant effectué une approche concrète pour récupérer le natif d'Alost. Mais l'OL et les Gunners étaient très loin de s'accorder sur les modalités de la transaction.

Fofana à Arsenal, l'OL n'était pas chaud

Ces dernières minutes, Foot Mercato indiquait en effet que les pensionnaires de l'Emirates Stadium n'avaient proposé qu'un prêt avec option d'achat pour Malick Fofana. Or, l'Olympique Lyonnais ne voulait pas en entendre parler et souhaitait un transfert définitif aux alentours de 40 millions d'euros. À noter que le Belge voulait de son côté rejoindre les Gunners, mais qu'il signera finalement à Sunderland. Les Black Cats ont, eux, trouvé le bon montant à offrir aux Gones. Fabrizio Romano affirme que l'opération se bouclera autour de 30 millions d'euros, plus des bonus.

Le joueur va donc désormais pouvoir se rendre en Angleterre pour y signer son contrat. Arsenal n'avait pas imaginé devoir débourser autant pour Malick Fofana. L'international belge va permettre à l'OL de réaliser une belle opération et pourra se montrer en Premier League avec une équipe qui ne manquera ni de moyens ni d'ambitions. Les Black Cats seront notamment engagés en Ligue Europa et seront désireux de jouer aussi les premiers rôles en Premier League.