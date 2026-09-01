Le PSG prépare 7 énormes annonces

Le PSG prépare 7 énormes annonces

PSG01 sept. , 12:00
parGuillaume Conte
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Le PSG travaille en coulisses sur la plus grande série d'annonces de son histoire, avec pas moins de sept prolongations de contrat sur le point d'être bouclées, de Luis Enrique à Ousmane Dembélé.
Le Paris Saint-Germain a vécu un mercato plus agité que par le passé, dans le sens des départs comme des arrivées. Ce n’est peut-être pas terminé en ce dernier jour du marché des transferts, mais le PSG prépare déjà la suite. Et après trois mois de discussions et de négociations, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ne partiront pas forcément immédiatement en vacances ce mercredi.
Selon L’Equipe, ils vont aborder un autre volet de leur rôle, en préparant le terrain pour annoncer de multiples prolongations de contrat. Voir Bradley Barcola refuser de prolonger et menacer donc de quitter le club pour une somme revue à la baise est la hantise des dirigeants parisiens, qui apprécient d’être considérés comme ceux d'un club qui sait bien vendre.

Dembélé, la pièce finale du puzzle

Ainsi, le PSG entend mettre la touche finale à une vague de prolongation déjà bien entamée, mais toujours pas officialisée. Il y a des accords déjà trouvés, et des contrats déjà signés, comme avec Luis Enrique pour le plus important, mais aussi Willian Pacho, Senny Mayulu, Fabian Ruiz, Joao Neves et même Lucas Beraldo. A ces cinq joueurs et à l’entraineur parisien, s’ajoute désormais l’accord imminent pour un nouveau contrat avec le Ballon d’Or Ousmane Dembélé.
C’est la pièce manquante du puzzle aux yeux des dirigeants du PSG, et voir l’international français s’engager jusqu’en 2030 va permettre de faire prochainement une grande annonce avec ces sept prolongations de contrat. De quoi envoyer un message sur la stabilité désirée par Luis Enrique pour continuer à faire progresser son effectif et perpétuer la série victorieuse en Ligue des Champions. Et comme l’entraineur espagnol se plait énormément à Paris, son engagement sur le long terme sera aussi l’un des symboles d’une dynamique très positive dans la capitale française.
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🎊🎉🎊🎉 Très bien vendu

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c'est pas les lyonnais qui ont surnommé KTE Karl POTO Ekambi? Donc pas tres bon y'a 3/4 saisons et la il a quasi pas joué dans le golfe... va lui falloir combien de temps pour revenir ne serait ce que physiquement ? et niv foot , c'est pas ca...pourquopi ne pas miser sur les jeunes? Mmadi; valero; abdallah

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Toko Ekambi pas un bon celui-là. Surtout à 33 ans passés.

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idem !! Lago vendu a Clermont, valero qui hésite a signer son contrat pro ccar il a pas joué en match de prepa ... L'OM n'a pas de pognon, mise tout sur tes meilleurs éléments du CDF

Malick Fofana ne vaut pas 40 ME, tentative d’arnaque sur l’OL

J’en ai une autre d'idée Elle aurai dû poser 35 million dans le club pour dncg garder moreira jusqu'à août et le vendre pour recup son argent

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