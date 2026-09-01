ASSE : Stassin à Séville, son transfert très compromis

ASSE : Stassin à Séville, son transfert très compromis

ASSE01 sept. , 11:30
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Lucas Stassin va quitter l'AS Saint-Étienne dans les prochaines heures pour rejoindre les rangs du FC Séville. Une nouvelle aventure pour le Belge, qui n'est peut-être pas parti définitivement du Forez...
L'AS Saint-Étienne a enfin trouvé une porte de sortie pour Lucas Stassin. Les Verts ont néanmoins dû revoir leurs exigences à la baisse. Les pensionnaires de Geoffroy-Guichard désiraient en effet recevoir un gros montant cash en cas de départ de leur attaquant. Mais, au final, Lucas Stassin va rejoindre le FC Séville dans les derniers instants du mercato estival dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat de 25 millions d'euros, après avoir prolongé son contrat jusqu'en juin 2029. Selon les informations de L'Équipe, il s'agira également d'un prêt payant de 2,5 millions d'euros. En cas d'achat définitif, cela ferait de lui le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du club andalou, derrière Jules Koundé. À noter que si l'option d'achat était levée en fin de saison, l'ASSE conserverait 20 % de la plus-value.

Stassin s'en va, tout semble ouvert chez les Verts 

Comme le précise le média, l'option d'achat n'est donc pas obligatoire dans cette opération mercato. Lucas Stassin pourrait ainsi bien quitter le FC Séville pour retourner à Saint-Étienne si son aventure ne se déroulait pas aussi bien que prévu en Andalousie. Il pourrait notamment profiter d'une remontée des Verts en Ligue 1 pour porter de nouveau le maillot stéphanois. On n'en est pas encore là, mais toutes les options ont apparemment été envisagées par la direction stéphanoise au moment de valider son départ en Liga.

Lire aussi

L2 : L'ASSE renverse Dijon et poursuit son sans-fauteL2 : L'ASSE renverse Dijon et poursuit son sans-faute
Lucas Stassin voulait en tout cas ce départ afin de ne pas évoluer en Ligue 2 cette saison. Il évoluera désormais dans un club mythique du football espagnol, qui nourrira quelques ambitions sur la scène nationale. À lui de faire son trou pour faire définitivement décoller sa carrière au plus haut niveau et connaître de nouveau les joies d'une sélection avec l'équipe nationale de Belgique.
Articles Recommandés
Ol Fofana A Crystal Palace Pierre Sage Sabote Le Deal
OL

OL : Fofana à Crystal Palace, Pierre Sage sabote le deal

Ol Le Remplacant De Fofana A Dit Oui Ca Chauffe
OL

OL : Le remplaçant de Fofana a dit oui, ça chauffe !

Lorenzi OM
OM

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

Psg Ibrahim Mbaye Transfere A Aston Villa Off
PSG

PSG : Ibrahim Mbaye transféré à Aston Villa (off.)

Fil Info

01 sept. , 13:50
OL : Fofana à Crystal Palace, Pierre Sage sabote le deal
01 sept. , 13:40
OL : Le remplaçant de Fofana a dit oui, ça chauffe !
01 sept. , 13:20
L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées
01 sept. , 13:12
PSG : Ibrahim Mbaye transféré à Aston Villa (off.)
01 sept. , 13:00
Les 10 transferts qui vont secouer le mercato d’ici minuit
01 sept. , 12:43
TFC : Toulouse recrute Mathis Amougou en prêt (off.)
01 sept. , 12:40
OM : Hojbjerg, le panic-buy de la Roma !
01 sept. , 12:20
OL : Arsenal grillé, Malick Fofana signe à Sunderland
01 sept. , 12:00
Le PSG prépare 7 énormes annonces

Derniers commentaires

PSG : Ibrahim Mbaye transféré à Aston Villa (off.)

🎊🎉🎊🎉 Très bien vendu

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

c'est pas les lyonnais qui ont surnommé KTE Karl POTO Ekambi? Donc pas tres bon y'a 3/4 saisons et la il a quasi pas joué dans le golfe... va lui falloir combien de temps pour revenir ne serait ce que physiquement ? et niv foot , c'est pas ca...pourquopi ne pas miser sur les jeunes? Mmadi; valero; abdallah

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

Toko Ekambi pas un bon celui-là. Surtout à 33 ans passés.

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

idem !! Lago vendu a Clermont, valero qui hésite a signer son contrat pro ccar il a pas joué en match de prepa ... L'OM n'a pas de pognon, mise tout sur tes meilleurs éléments du CDF

Malick Fofana ne vaut pas 40 ME, tentative d’arnaque sur l’OL

J’en ai une autre d'idée Elle aurai dû poser 35 million dans le club pour dncg garder moreira jusqu'à août et le vendre pour recup son argent

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading