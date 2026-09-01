ASSE : Stassin à Séville, son transfert très compromis

🎊🎉🎊🎉 Très bien vendu
c'est pas les lyonnais qui ont surnommé KTE Karl POTO Ekambi? Donc pas tres bon y'a 3/4 saisons et la il a quasi pas joué dans le golfe... va lui falloir combien de temps pour revenir ne serait ce que physiquement ? et niv foot , c'est pas ca...pourquopi ne pas miser sur les jeunes? Mmadi; valero; abdallah
Toko Ekambi pas un bon celui-là. Surtout à 33 ans passés.
idem !! Lago vendu a Clermont, valero qui hésite a signer son contrat pro ccar il a pas joué en match de prepa ... L'OM n'a pas de pognon, mise tout sur tes meilleurs éléments du CDF
J’en ai une autre d'idée Elle aurai dû poser 35 million dans le club pour dncg garder moreira jusqu'à août et le vendre pour recup son argent
|Équipe
|Pts
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|BP
|BC
|+/-
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|0
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|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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