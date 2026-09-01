ASSE : Stassin à Séville, son transfert très compromis

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

c'est pas les lyonnais qui ont surnommé KTE Karl POTO Ekambi? Donc pas tres bon y'a 3/4 saisons et la il a quasi pas joué dans le golfe... va lui falloir combien de temps pour revenir ne serait ce que physiquement ? et niv foot , c'est pas ca...pourquopi ne pas miser sur les jeunes? Mmadi; valero; abdallah