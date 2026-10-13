Le successeur de Courtois recruté à Arsenal, le Real est chaud

En fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2027, Thibaut Courtois s’apprête à prolonger d’une année supplémentaire, offrant au club merengue un peu de temps pour trouver son successeur.

C’est la très bonne nouvelle de la semaine au Real Madrid. En fin de contrat dans un an, Thibaut Courtois a trouvé un accord avec le vice-champion d’Espagne pour une prolongation jusqu’en 2028. L’international belge de 34 ans, qui fait les beaux jours de la Casa Blanca depuis son transfert en provenance de Chelsea en 2018, est indiscutablement l’un des meilleurs joueurs à son poste et sa prolongation est donc une bénédiction pour le Real. Reste qu’à moyen et long terme, le club présidé par Florentino Pérez doit lui trouver un successeur.

Selon les informations relayées par le compte X Match Day Central, un nom revient avec insistance au sein de la direction madrilène, celui de David Raya. Le portier d’Arsenal est très apprécié par la direction du Real Madrid, aussi bien pour son excellent niveau sur sa ligne que pour son jeu au pied très élaboré. Le gardien de la sélection espagnole figurerait même en tête de la liste « restreinte » du Real Madrid pour la succession de Thibaut Courtois dans les buts de la maison blanche. Reste que pour s’offrir David Raya, le Real va devoir mettre la main à la poche, Arsenal n’ayant pas du tout l’intention de s’en séparer pour le moment.

Raya pour succéder à Courtois en 2028 ?

Une ouverture pourrait tout de même permettre aux Merengue de négocier la venue du gardien espagnol puisque son contrat actuel expire en juin 2028, faisant baisser sa valeur marchande à 30 millions d’euros selon Transfermarkt. Reste maintenant à voir si Mikel Arteta, qui vient de prolonger son contrat à Arsenal, parviendra à trouver les arguments dans les prochains mois pour que son gardien l’imite et s’engage de nouveau sur le long terme avec le club londonien. Le Real Madrid suivra en tout cas ce dossier de très près.