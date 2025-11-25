Le Real Madrid tient sa première recrue

Le Real Madrid s'est rendu compte de son erreur pour un joueur qu'il a laissé filer en 2024. Le club espagnol va rappeler Nico Paz au mois de janvier.

Elevé au Real Madrid, Nico Paz fait partie de ces joueurs qui n’ont jamais eu leur chance au sein de l’équipe première et sont partis exploser ailleurs. Le milieu de terrain qui possède la double nationalité argentine et espagnole, s’est envolé vers Côme en 2024, dans un transfert de 6 millions d’euros. A 21 ans, il régale la Serie A et le Real Madrid est bien content d’avoir apposé une clause de rachat pour les premières années de contrat de l’international argentin en Italie.

Selon The Athletic et le journaliste argentin Gaston Edul, le Real Madrid ne va pas se priver de son pouvoir de récupérer Nico Paz dès le mois de janvier. La Casa Blanca et Côme ont négocié une clause qui augmente chaque année, et le Real Madrid va certainement devoir dépenser une somme comprise entre 8 et 10 millions d’euros pour récupérer son ancien joueur. Mais si Xabi Alonso et Florentino Pérez estiment que le milieu de terrain offensif permettra à leur équipe de passer un nouveau cap, alors cet investissement est jugé comme nécessaire et peu cher. Surtout que la valeur du joueur ne cesse de grimper, et des clubs seraient prêts à mettre plusieurs dizaines de millions d'euros pour le faire signer.

A noter que plusieurs sources argentines assurent que Côme a un droit de véto pour un rappel du joueur en cours de saison, et que le club italien ne compte pas se priver de son meilleur joueur. Mais la presse madrilène l’assure, le Real Madrid n’a pas pris un tel risque et possède bien la capacité de rappeler le joueur quand bon lui semble. Et il en a besoin dès le mois de janvier pour essayer de donner un nouveau souffle à l’animation offensive madrilène en grande difficulté cette saison malgré les buts empilés par Kylian Mbappé.