Nico Paz et Côme mettent la Juve à terre

Serie A19 oct. , 14:32
parGuillaume Conte
Les premiers ne cessent de tomber ce week-end en Serie A. La Juventus a perdu pied à Côme avec un revers 2-0. La formation de Cesc Fabregas a pu une nouvelle fois s’appuyer sur Nico Paz, désormais meilleur buteur et meilleur passeur de la Serie A. La Juventus laisse les trois équipes de tête (Inter Milan, Roma et Naples) prendre le large, tandis que Côme double la formation du Piémont et passe 5e. 
ICONSPORT_273928_0331
ICONSPORT_274226_0022
ICONSPORT_273378_0717
