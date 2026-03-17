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LdC : Le Real tranquille, Arsenal évite le fiasco

Ligue des Champions17 mars , 23:03
parGuillaume Conte
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Le Real Madrid n'a pas tremblé face à Manchester City, s'imposant 2-1 chez les Anglais pour valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.
L’Angleterre craignait un mardi noir, et cela a failli se produire. Chelsea n’a pas fait le poids face au PSG avec une défaite 3-0. A Manchester City, il n’y a eu aucune suspense. La remontada a été tuée dans l’oeuf dès le début de match, avec un pénalty concédé, un carton rouge pour Bernardo Silva et un but de Vinicius Junior sur pénalty (0-1, 21e). Par la suite, Manchester City a repris le contrôle du match même en infériorité numérique, égalisant par Haaland (1-1, 41e) mais c’était trop juste pour espérer marquer trois buts supplémentaires et aller chercher une prolongation. Revenu de loin, le Real Madrid valide son billet pour les quarts de finale avec une victoire 2-1 grâce à un dernier but de Vinicius, qui aura énormément vendangé, mais aura tout de même marqué deus buts. Le Real a alors de grandes chances d’affronter le Bayern Munich à ce stade.
Les espoirs anglais reposaient sur Arsenal, qui n’a toutefois pas tremblé face à Leverkusen. Après le 1-1 de l’aller, les Gunners se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Eze (1-0, 36e) et Rice (2-0, 63e). Arsenal jouera le Sporting Portugal au prochain tour.
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- Le fond: c'est logique. Le Sénégal a triché en quittant le terrain 20 minutes. Ça a beaucoup joué sur Diaz qui rate son peno aussi a cause de ça - La forme: 1 mois et demi après c'est trop long. Ça aurait dû intervenir dans la soirée ou le lendemain

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